Microids kündigte The Sisters 2: Road to Fame an (Release Herbst 2023)

Microids kündigte mit The Sisters 2: Road to Fame die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Videospiels The Sisters: Party of the Year an. In diesem Open-World-Partyspiel begeben sich Spieler:innen allein oder mit Freund:innen auf ein großes Abenteuer und erleben eine brandneue Geschichte, die von der farbenfrohen und beliebten Comic-Vorlage „The Sisters“ inspiriert ist.

Über The Sisters 2: Road to Fame:

Doppelt so viel Ärger, doppelt so viel Spaß: Die Schwestern sind zurück und sorgen für reichlich Chaos!

Als Belohnung für gute Noten, bekommen die Schwestern ein Tablet geschenkt. Sofort erstellt eine der Schwestern ein Konto in einem trendigen sozialen Netzwerk, nicht nur, um ihre Abenteuer mit ihren besten Freund:innen zu teilen, sondern auch aus einem anderen Grund: Sie will die Beliebtheit ihrer Schwester übertreffen und die angesagteste Influencerin der Stadt werden. Ein Konkurrenzkampf zwischen den Schwestern soll nun entscheiden, wer die Oberhand gewinnt.

Das Spiel wird im Herbst 2023 für PS5|4 und Nintendo Switch erscheinen.