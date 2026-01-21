Mewgenics wird über 280 Steam-Erfolge beinhalten

Nach mehr als einem Jahrzehnt in der Entwicklung steht Mewgenics fast vor der Tür. Schon jetzt steht fest, dass es viel zu tun gibt!

Über Mewgenics

Es ist ein Spiel, in dem es darum geht, bizarre Katzen zu züchten und sie dann im rundenbasierten Kampf gegeneinander antreten zu lassen, oder zumindest scheint es darum zu gehen: Ersten Preview zufolge scheint das Game doch komplizierter zu sein, als manche erwartet hatten. Nun lieferte Mitschöpfer Edmund McMillen noch mehr Beweise dafür, dass Mewgenics keine Gnade haben wird. Er hat einen Screenshot auf X gepostet, der bestätigt, dass das Spiel mit 280 Erfolgen starten wird.

Obwohl es auf Steam viele Spiele mit mehr als 280 Erfolgen gibt, sind viele von ihnen entweder a) ältere Spiele mit einer Reihe von Updates nach dem Start, die im Laufe der Zeit weitere Erfolge hinzugefügt haben, oder b) billige Ramschware, die einfach darauf ausgelegt ist, euch möglichst viele Erfolge farmen zu lassen (etwa fürs Starten des Spiels). Einige Beispiele starker Titel sind Team Fortress 2, das 520 Erfolge hat, und Payday 2, mit fast schon unglaublichen 1328 Steam-Erfolgen.