Mewgenics (PC) erscheint am 10. Februar 2026

Indie-Spieleentwickler Edmund McMillen veranstaltete eine Reddit AMA, die weitere Details zu seinem kommenden Spiel Mewgenics verriet.

Über Mewgenics

Zunächst einmal wurde das Steam-Veröffentlichungsdatum für dieses rundenbasierte Katzenzucht-Rollenspiel auf den 10. Februar verschoben. Das Spiel wurde erstmals 2012 angekündigt und war zuletzt in diesem Jahr auf den Markt gekommen. Ein Teil des langen Entwicklungszyklus bestand darin, dass McMillen eine Pause einlegen konnte, um Super Meat Boy Forever zu starten, die Fortsetzung seines Super Meat Boy-Plattformhits aus dem Jahr 2010. Gamer kennen McMillen vielleicht auch für The Binding of Isaac, das in den letzten Jahren einige bemerkenswerte Crossover mit Titeln wie Balatro hatte.