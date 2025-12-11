Mewgenics (PC) erscheint am 10. Februar 2026
Indie-Spieleentwickler Edmund McMillen veranstaltete eine Reddit AMA, die weitere Details zu seinem kommenden Spiel Mewgenics verriet.
Über Mewgenics
Zunächst einmal wurde das Steam-Veröffentlichungsdatum für dieses rundenbasierte Katzenzucht-Rollenspiel auf den 10. Februar verschoben. Das Spiel wurde erstmals 2012 angekündigt und war zuletzt in diesem Jahr auf den Markt gekommen. Ein Teil des langen Entwicklungszyklus bestand darin, dass McMillen eine Pause einlegen konnte, um Super Meat Boy Forever zu starten, die Fortsetzung seines Super Meat Boy-Plattformhits aus dem Jahr 2010. Gamer kennen McMillen vielleicht auch für The Binding of Isaac, das in den letzten Jahren einige bemerkenswerte Crossover mit Titeln wie Balatro hatte.
Weitere Leckerbissen von der AMA beinhalten das Versprechen, dass McMillen bereits DLC-Ideen hat, also erwartet dabei die Veröffentlichung zusätzlicher Inhalte, nachdem das Basisspiel verfügbar ist. Obwohl es in Mewgenics keinen Mangel an Wiederspielbarkeit zu geben scheint; McMillen sagte: „Ich habe derzeit mehr als 300 Stunden auf zwei Spielstände verteilt und habe das Spiel bisher nur mit einem Spielstand geschlagen.“ Es gibt auch einen Plan, einige Konsolenversionen des Spiels zu veröffentlichen, wenn auch wahrscheinlich erst viel später im nächsten Jahr, fügte der Entwickler hinzu.