Metroid Prime Remaster auf Nintendo Switch: Eben angekündigt, und schon erhältlich

Nintendo hat offiziell ein Metroid Prime Remaster für Nintendo Switch angekündigt – und es wurde auch bereits veröffentlicht.

Das Remastering des GameCube-Shooters, das während einer Nintendo Direct offiziell vorgestellt wurde, ist bereits digital im Nintendo eShop erhältlich, wobei eine physische Version für den 22. Februar 2023 geplant ist. Laut Nintendo bietet die überarbeitete Version des Spiels HD-Grafik und verbesserten Sound. Berichten zufolge sind Metroid Prime-Remaster seit Jahren in der Mache, wobei ein anerkannter Insider im vergangenen November behauptete, dass einer der Titel bereits 2021 abgeschlossen und zur Veröffentlichung bereit sei. Die Metroid-Serie erlebt derzeit ein kleines Wiederaufleben nach der erfolgreichen Veröffentlichung von Metroid Dread (zu unserem Testbericht) im vergangenen Jahr. In Japan überholte das Spiel die bisherigen Verkäufe fast jedes anderen Metroid-Spiels in der Serie in nur seiner ersten Woche und genoss den besten Start aller Zeiten für ein Metroid-Spiel in Großbritannien.