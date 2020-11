Meridiem Games bringt Pang Adventures auf PS4 und Switch

Das 90er-Arcadespiel Pang Adventures wird von Meridiem Games auf PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht. Lest hier mehr zum Titel – zur offiziellen Website des Spiels geht’s hier!

Über Pang Adventures

Die Spieleserie ist eine beliebte Sammlung von Arcade-Spielen der frühen 90er Jahre. Grundsätzlich müsst ihr in Pang Adventures zwei Brüder auf ihrem Weg rund um den Globus leiten. Das Ziel? Die Menschheit muss vor einer massiven Alien-Invasion gerettet werden! Ihr werdet all euer Geschick und euren Verstand brauchen, um die Geschosse aus dem All zu überwinden und so sowohl Weltstädte als auch Wahrzeichen vor der drohenden Zerstörung zu retten.

Meridiem Games bringt allerdings neue Features und Gameplaytechniken in Pang Adventures ein. Das Spiel wird 20 Euro kosten und drei verschiedene Spielmodi (Tour Mode, Score Attack, Panic Mode) beinhalten. Natürlich könnt ihr jeden der über 100 Level im Koop-Modus zu zweit spielen. Das Game (ursprünglich von Pastagames entwickelt und von Dotemu vertrieben) ist als Box-Version Pang Adventures Buster Edition für PS4 bereits erhältlich, für Switch ab Frühling 2021. Was haltet ihr von der Retro-Action?