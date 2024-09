Meine IFA 2024 Eindrücke in Bildern

Am Donnerstag startete in Berlin die IFA, das renommierte Event der Unterhaltungselektronik, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Der Zugang war zunächst nur für Pressevertreter*innen geöffnet.

Vom 6. bis 10. September nutzen deshalb viele Firmen die Gelegenheit, neueste Innovationen zu präsentieren. Hier könnt ihr meine Eindrücke zur Ausstellung von Samsung nachlesen: IFa 2024 – Samsung präsentiert AI for All

Anlässlich zum 100-jährigen Jubiläum hat sich die IFA 2024 es nicht nehmen lassen, einige Exponate aus den letzten hundert Jahren nochmals auszustellen:

Hier findet ihr einige weitere Schnappschüsse zu den Ausstellungen der IFA 2024: