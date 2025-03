Masters of Dirt Tour 2025 Wien & Linz: Atemberaubende Shows und KFC als Sponsor

Spektakuläre Stunts, atemberaubende Pyroeffekte und Adrenalin pur – die Masters of Dirt Show hat im März 2025 die Wiener Stadthalle und die TipsArena Linz in die spektakulärsten Freestyle-Arenen der Welt verwandelt!

Wien machte den Anfang

Drei Tage lang boten die besten Extremsportler:innen der Szene ein Feuerwerk an Action, begleitet von mitreißenden Beats von DJ Mosaken und einer einmaligen Lichtshow. Der offizieller Sponsorpartner KFC (wir berichteten) sorgte dabei nicht nur für kulinarische Highlights, sondern auch für exklusive Fan-Erlebnisse – darunter ein Meet & Greet mit den Stars der Szene und limitierte VIP-Goodiebags.

Linz wird zur nächsten Freestyle-Hochburg!

Nach dem atemberaubenden Wochenende in Wien konnten sich die Fans auf das nächste Highlight der Masters of Dirt Tour freuen: Die Show in Linz hatte nicht nur die spektakulärsten Stunts der Weltklasse-Fahrer:innen, sondern auch neue Showelemente zu bieten. Motörhead-Fans durften sich auf das explosive „Fire Segment: 50 Years of Motörhead“ freuen, während das „Women Takeover“-Segment erneut bewies, dass der Actionsport längst keine Männerdomäne mehr ist.