IKONO Wien kündigt virtuelle Ostereiersuche mit großem Gewinn an

IKONO sorgt dieses Osterfest für ein einzigartiges Erlebnis! Vom 12. bis 20. April verwandelt sich die immersive Erlebnisausstellung in ein interaktives Suchspiel. Besucher:innen sind eingeladen, sich auf eine spannende Ostereiersuche zu begeben – mit einer besonderen technologischen Note.

Mithilfe eines VR-Tools, das beim Eintritt gescannt wird, können Teilnehmer:innen insgesamt sechs versteckte Eier in den verschiedenen Räumen von IKONO ausfindig machen. Wer alle Eier entdeckt, hat die Chance auf den Hauptgewinn: Eine Reise in eine der sieben Städte, in denen es ein IKONO Museum gibt (Rom, Madrid, Barcelona, Wien, Budapest, Kopenhagen oder Berlin) – inklusive Flug und Hotel!

„Wir freuen uns, unseren Gästen eine völlig neue Art der Ostereiersuche zu bieten. Diese Mischung aus virtueller Technologie und interaktiver Erkundung passt perfekt zu unserem Konzept, Kunst und Erlebniswelten neu zu definieren,“ sagt Jonathan Zarzalejo, CMO von IKONO

IKONO ist bekannt für seine immersiven Erlebnisse, bei denen Besucher:innen Kunst und interaktive Installationen auf eine völlig neue Weise erleben können. Die diesjährige Osteraktion verspricht Spannung, Spaß und ein ganz besonderes Abenteuer für Familien, Freundesgruppen und alle, die Ostern einmal anders erleben möchten. Mehr über das IKONO Wien erfahrt ihr in meinem Erfahrungsbericht und der offiziellen Webseite.