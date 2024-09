IFA 2024 – Samsung präsentiert AI for all

Am Donnerstag begann in Berlin die IFA, das 100-jährige Jubiläum der Unterhaltungselektronik. Der Zugang war zunächst nur für Pressevertreter*innen geöffnet, was uns die Möglichkeit gibt, mit euch die neuesten Innovationen zu teilen.

Samsung setzt auf KI, um uns das Leben zu erleichtern

Große Hersteller wie Samsung nutzten diese bedeutende Plattform, um ihre neuesten technologischen Innovationen zu präsentieren. Von hochmodernen mobilen Endgeräten über beeindruckende Entertainmentsysteme bis hin zu intelligenten Soundbilderrahmen – Samsung zeigte sich als Vorreiter im Bereich der künstlichen Intelligenz, die in den neuesten Geräten zum Einsatz kommt.

Exklusiv auf der IFA wurden außerdem zwei brandneue Galaxy Book PCs enthüllt, die den Umgang mit KI ins Rampenlicht rücken. Diese Geräte versprechen nicht nur eine verbesserte Benutzererfahrung, sondern auch innovative Funktionen, die das Arbeiten und Lernen revolutionieren könnten. Zusätzlich wird ein limitierter Soundbilderrahmen in Zusammenarbeit mit Wicked (Universal Pictures) präsentiert, sowie das Bespoke AI Laundry Combo, das bald auf den Markt kommen soll und die Wäschepflege mit intelligenter Technologie bereichern wird.

Die Ausstellung kann vom 6. bis 10. September im City Cube in Berlin erlebt werden. Ein unvergessliches Erlebnis voller neuester Technologien erwartet die Besucher!