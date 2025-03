WWDC25: Keynote am 9. Juni 2025, läuft bis 13. Juni

Apple hat offiziell die WWDC25 angekündigt. Die Veranstaltung beginnt am 9. Juni und läuft bis zum 13. Juni im Apple Park in Kalifornien.

Über die WWDC25

Apple gab bekannt, dass es vom 9. bis 13. Juni 2025 seine jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) online veranstalten wird. Entwickler und Schüler haben auch die Möglichkeit, bei einem besonderen Event im Apple Park am 9. Juni persönlich zu feiern. WWDC25 steht allen Entwicklern kostenlos zur Verfügung und wird die neuesten Entwicklungen bei Apple Software beleuchten. Als Teil des anhaltenden Engagements von Apple, Entwickler zu unterstützen, bietet die Konferenz ihnen einzigartigen Zugang zu Apple-Experten sowie Einblicke in neue Tools, Frameworks und Funktionen. Das Format für das Event scheint das gleiche zu sein wie in den letzten Jahren.

Apple sagt, dass die Veranstaltung „gänzlich online“ und für Entwickler kostenlos sein wird. Am 9. Juni findet jedoch eine persönliche Sonderveranstaltung im Apple Park statt. Für die WWDC25 verspricht Apple, dass es die neuesten Fortschritte bei der Apple-Software ins Rampenlicht rücken wird.“ Susan Prescott, Apples Vice President für Worldwide Developer Relations: „Wir freuen uns, ein weiteres unglaubliches Jahr der WWDC mit unserer globalen Entwickler-Community zu feiern. Wir können es kaum erwarten, die neuesten Tools und Technologien zu teilen, die Entwickler befähigen und ihnen helfen, weiterhin innovativ zu sein.“ Apple wird seine nächste Runde von Betriebssystemen auf der WWDC im Juni vorstellen. Dazu gehören:

iOS 19

iPadOS 19

macOS 16

watchOS 12

tvOS 19

VisionOS 3

Gerüchten zufolge wird iOS 19 das dramatischste Software-Update in der Geschichte von Apple sein. Das Update wird Berichten zufolge das Design von Symbolen, Menüs, Apps, Fenstern und mehr aktualisieren. Es wird auch die Art und Weise vereinfachen, wie Benutzer ihre Geräte navigieren und steuern. macOS 16 soll in diesem Jahr zusammen mit iPadOS 19 eine große Neugestaltung erhalten. Apple zielt darauf ab, seine Designsprache plattformübergreifend zu vereinheitlichen, um das Erlebnis vor allem für Neulinge „konsistenter“ zu gestalten.