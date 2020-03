Mehrspieler-DLC zu Luigi‘s Mansion 3 Test (Switch): Mehr Spaß als zuvor

Luigi’s Mansion 3 hat mit dem Polterpark und dem Wirrwarr-Turm zusätzliche Modi im Game. Der Mehrspieler-DLC erweitert diese beiden Modi – lest mehr in diesem Review!

Über den Mehrspieler-DLC

In Luigi’s Mansion 3 (hier geht es zu Davids Test) konntet ihr schon immer den Wirrwarr-Turm und den Polterpark besuchen. Dank des ersten DLC verdoppelt sich das Angebot nun – statt drei Minispielen stehen euch nun sechs zur Verfügung. Übrigens, beim Wirrwarr-Turm dürft ihr dank der zeitgleich erscheinenden Version 1.3.0 eine 20-Etagen-Version in Angriff nehmen, falls euch die üblichen Modi zu einfach gewesen wären. Für gerade mal 10 Euro bekommt ihr sowohl mehr Minispiele, aber auch mehr Pro-Content serviert. Ist dieser DLC sein Geld wert? Sehen wir uns den Inhalt genauer an.

Die Grusel-Geisterjagd

Bei der typischen Geisterjagd konntet ihr im Original nicht viel ausrichten. Mehrere SpielerInnen haben nebeneinander den Staubsaugersimulator an seine Grenzen getrieben und Geister nach bestem Wissen und Gewissen durch die Gegend geschleudert. So weit, so gut – die Grusel-Geisterjagd treibt das Ganze aber auf die Spitze. Nun behindern euch nämlich andere Geister bei eurer Arbeit, zufällige Blitzplatten am Boden fügen euch Schaden zu und vermindern so eure Punktzahl, Portale und Truhen wurden in dieses Minigame integriert: Hier ist wesentlich mehr los als noch im Standard-Modus!