Mehr zu den Kameras des Huawei P60 Pro: Ein Riesenschritt nach vorne

Alle Jahre wieder heißt Huawei der Kaiser der Fotografie – mit dem Huawei P60 Pro setzt sich diese Tradition fort. Lest hier, warum!

In unserem Test des Huawei P60 Pro-Smartphones gab es keine großen Überraschungen: Noch besser, noch performanter und noch empfehlenswerter wurde das Flaggschiff. Das setzt sich natürlich nicht nur bei der Smartphone-Portion des Handys, sondern auch bei den Kameras nahtlos fort. Sie sind lichtstärker und noch sensibler als im Vorgängersmartphone, und das zeigt sich auch dank softwareseitiger Optimierungen bei den Ergebnissen. Das Huawei-Smartphone geht hier keine Kompromisse ein und bietet euch nichts weniger als die derzeit beste Handy-Kamera in diesem Formfaktor. Vor allem bei schwachem Umgebungslicht und mitten in der Nacht hat das P60 Pro immer die sprichwörtliche Nase vorn, und dafür spielen mehrere Komponenten eine Rolle.

Über die Kamera-Hardware

Den Anfang macht die Hardware, also die vier Sensoren im Huawei P60 Pro: Eine „Ultra Lighting“ Kamera mit Blendenwert F1.4 bis F4.0, optischer Bildstabilisierung und 48 MP Auflösung, eine Telefoto-Kamera mit F2.1, optischer Bildstabilisierung und 48 MP Auflösung sowie eine Ultraweitwinkellinse mit F2.2 und 13 MP Auflösung. Den Verbund rundet die Selfie-Weitwinkelkamera mit F2.4 und 13 MP Auflösung ab. Das sind alle potente Objektive, und seien wir ehrlich: Bei guter Beleuchtung ist die Qualität der Schnappschüsse beeindruckend, aber das ist bei allen Smartphones der Fall. Die Spreu trennt sich vom Weizen, wenn man forderndere Lichtverhältnisse sucht. Je schwächer die Beleuchtung wird, umso krasser werden die Qualitätsunterschiede bei den Phones.

Das Huawei P60 Pro brüstet sich damit, mitunter die beste Lösung für Nachtfotografie parat zu haben. Das stimmt, denn sowohl in schwachen Lichtverhältnissen wie auch mitten in der Nacht tut sich das Smartphone mit seiner Qualität schwer hervor. Lasst euch nicht von anderen Herstellern und deren 200 MP-Sensoren blenden, denn diese können ihre Stärken ohnehin nur bei bester Umgebungsbeleuchtung ausspielen. Bei fordernden Verhältnissen kommt es immer auf die Sensorgröße und Lichtstärke der Objektive an, und hier macht dieses Smartphone alles richtig. Details in Schatten, aber auch Sonnenuntergänge werden perfekt eingefangen, das ist beeindruckend. Ob alleine oder im Direktvergleich – die Ergebnisse überzeugen jedes Mal.

Die zweite Seite der Gleichung

All diese Superlative ist mit Vorsicht zu genießen, denn bei Smartphones ist ja das Objektiv nur ein Teil des Ganzen. Unter dem Schlagwort „computational photography“ wird ja eine Vielzahl an Berechnungen und Optimierungen durchgeführt, und zwar in dem Moment, in dem ihr den Auslöseknopf drückt. Blitzschnell wird hier alles durch den Sensor und verschiedenste Feintunings gejagt, bevor ihr das Endergebnis zu Gesicht bekommt. Davon bekommt ihr allerdings nichts mit, denn das Huawei P60 Pro liefert euch verzögerungsfrei die optimierten Ergebnisse. Hier werden einzelne Pixel zusammengefasst, die Lichtstärke bei Gegenlicht neu berechnet, Farben angepasst, damit sich keine so richtig durchschlägt, und trotzdem soll e sein homogenes Bild „wie in echt“ sein.

Ja, das Huawei P60 Pro kann hier auf ganzer Linie überzeugen. Ob ihr nun untertags verschiedenste Panoramen schießen wollt, Porträts auf eurer To-Do-Liste stehen oder ihr eben auch abends eure Erinnerungen in Bild- und Videoform festhalten möchtet, das Smartphone steht euch tatkräftig zur Seite. Ein überarbeitetes User Interface sorgt dafür, dass ihr all diese Optionen auch tatsächlich nutzen könnt, ohne, dass ihr zum Profi der Fotografie werden müsst. Die Balance zwischen Optionsvielfalt und Zugänglichkeit wird jedenfalls sehr gut gemeistert, und dazu zählen natürlich auch die einzelnen Modi.

Verschiedene Modi zur Auswahl

Das Huawei P60 Pro bietet euch verschiedenste Modi in der Kamera-App. So gibt es das Menü „Blende“, wo ihr euch einen Zoomfaktor sowie einen Blendenwert (also die Lichtstärke für euer Bild) aussuchen könnt. Live wird euch angezeigt, wie die Unschärfe rund um euer Motiv aussieht! Dann ist der Nacht-Modus an der Reihe, der euch beste Ergebnisse auch bei schwächsten Lichtverhältnissen liefert. Der nächste Punkt wiederum heißt „Porträt“ und kann auf Wunsch auch den Beauty-Filter (für reinere und glattere Haut) neben andere Effekte (wie etwa eine Bühnenbeleuchtung) aktivieren. Wollt ihr all diese Sperenzchen nicht, könnt ihr diese auch sein lassen.

Denn neben den reinen Foto- und Video-Modi gibt es auch noch eine Pro-Funktion, die euch Zugriff auf fast alle Werte wie ISO, Fokus, Weißabgleich und mehr gibt. Unter dem Punkt „Mehr“ gibt es dann noch Modi wie: Zeitlupe, Panorama, Monochrom (für stilvolle Schwarz-Weiß-Fotos), AR-Objektiv (etwa, um sich selbst einen lustigen Panda-Kopf aufzusetzen), Zeitraffer, Sticker, Dokumente, Doppelbild (Front- und Rückkamera zugleich), Hohe Auflösung, Story Creator und Schnappschuss. Wie vorhin erwähnt, es ist gut, eine Menge an Optionen zu haben, doch es macht kaum Sinn, wenn User damit überfordert werden. Das ist hier Huawei sei dank nicht der Fall!

Die Zugänglichkeit des Huawei P60 Pro

Denn es freut mich, berichten zu können, dass das Huawei P60 Pro es euch äußerst einfach macht, auf all diese Modi zugreifen zu können. Binnen Sekunden seid ihr im gewünschten Modus unterwegs, und wenn ihr an Reglern herumspielt, seht ihr in der Vorschau sofort, wie sich die Änderung auswirkt. Das hat einerseits einen tollen Lerneffekt, denn ihr wisst augenblicklich, wofür der Blendenwert oder das ISO-Level da sind. Andererseits stellt das sicher, dass ihr euch niemals verloren fühlt und euch so schon bald sehr wohl mit der Huawei-Kamera-App fühlt. Sie ist verständlich und wurde zudem mit einem Fokus auf Bedienerfreundlichkeit überarbeitet, sie ist äußerst intuitiv aufgebaut.

Die wichtigsten Modi sind gleich beim Start der Kamera-App zu sehen, und unter dem Punkt „Mehr“ sind die etwas exotischeren Zusätze hinterlegt. Sowohl der Nacht-Modus und die verschiedenen Zoom-Stufen sind wohl die Dinge, die man im Alltagsgebrauch öfters brauchen wird, und sie sind sehr simpel und schnell zu finden eingebaut! Bei den Einstellungen könnt ihr dann allgemeine Dinge einstellen, wie etwa, ob der eigene Standort mit den Bildern abgespeichert werden soll, aber auch die Größe der Bilder, ein Kameraraster, ein Timer und mehr eingestellt werden. Unter dem Strich macht die neue Kamera-App durchaus Sinn, vor allem, da ihr sehr viele Punkte, die ihr oft benötigt, auch mit einer Hand erreichbar sind. Das erfreut das Fotografie-Herz, vor allem, wenn ihr das Phone täglich nutzt!

Auch das Handy kann sich sehen lassen

Wer bei seinem Mobilgerät eher eine Kamera haben möchte denn ein Smartphone, greift beruhigt zum Huawei P60 Pro – so gut wie jeder Schnappschuss wird damit ein Highlight, ungeachtet der Lichtverhältnisse. Da hat sich in den letzten Jahren so einiges getan, und der Hersteller tut gut daran, hier stets am Ball zu bleiben. Doch auch abseits der Kameras kann das Gerät ordentlich überzeugen, denn ein Oberklasse-Prozessor, ein wirklich guter Bildschirm und die restliche Ausstattung sorgen dafür, dass keine Wünsche offen bleiben. So richtig vorwerfen kann man Huawei wirklich nichts, denn im Rahmen der eigenen Möglichkeiten drückt das Unternehmen voll aufs Gas.

Ja, es gibt keine 5G-Mobilfunk-Unterstützung, und die AppGallery bietet nativ keinen Google Play Store, schon klar. Doch so ein großes Problem ist das nicht: Die bekanntesten Apps wie Tinder, Telegram, Viber, die ÖBB-App oder eine Geizhals-App sind ebenso verfügbar wie Mobilfunker-Apps von A1, Magenta, Drei und HoT. Genauso können Purist:innen bereits vorinstallierte System-Apps ebenso leicht löschen. Hier kann ich nach dem Testzeitraum nur sagen, dass das Erlebnis gut ist, und wer noch mehr will, kann sich ja mit leicht benutzbaren Apps wie APKPure behelfen. Nicht nur das, man kann sich auch die App GBox direkt aus der Huawei AppGallery herunterladen. Damit lassen sich dann Google-Apps und andere Apps problemlos holen – das ist also alles kein Thema mehr!

Starke Kamera, starkes Handy: Das P60 Pro

Wie wir soeben beschrieben haben, die verbauten Sensoren gehören zum Besten, was es derzeit gibt. Die Kameras haben ordentlich Power, und umso schöner, dass das auch in nahezu perfekte Ergebnisse mündet. Dafür verantwortlich ist der Verbund zwischen Hardware und Software, die da Hand in Hand gehen. Sowohl Schnappschüsse als auch richtig orchestrierte Shootings gehen mit dem Huawei P60 Pro leicht von der Hand, es liegt also ganz an euch, wie ihr dieses Werkzeug nutzt. Denn es ist egal, womit ihr dieses Gerät fordert, die Herausforderung wird jedes Mal aufs Neue problemlos gemeistert. Das ist nichts weniger als beeindruckend und macht eine Empfehlung für dieses Smartphone leicht.

Ein großer Fokus des Herstellers liegt auf dem Spagat zwischen dem Anbieten von Pro-Funktionen und der Einfachheit, diese tatsächlich auch als Anfänger:in sinnvoll verwenden zu können. Hier macht sich die überarbeitete Kamera-App durchaus bezahlt, sie ist nicht nur übersichtlich, sondern auch mit einer Hand ideal zu bedienen. Unter dem Strich kann ich meinen Eindruck vom kompletten Testbericht des Smartphones nur wiederholen: Mit diesem Gerät bekommt ihr ein ganz, ganz starkes Produkt. Das Huawei P60 Pro vereint die zum Mai 2023 stärkste Smartphone-Kamera (auch laut DXOMark!) mit einem hochperformanten Handy, und wer den größten Wert auf Fotografie-Ergebnisse legt, liegt damit vollkommen richtig!