Huawei P60 Pro Test: Die stärkste Kamera im Handy-Format

Das Huawei P60 Pro erscheint am 17. Mai 2023 und soll wie schon sein Vorgänger ( zu unserem Review ) mit allerlei Vorzügen glänzen. Dazu gehören nicht nur ein starkes Display, sondern auch ein potenter Prozessor, ausreichend Arbeitsspeicher und nicht zuletzt eine grandiose Kamera. Huawei hat es sich schon lange auf die Fahnen geheftet, die beste Hardware zu einem guten Preis anzubieten. Das soll sich auch beim neuesten Flaggschiff-Smartphone nicht ändern! In diesem Review möchten wir klären, ob nicht nur die Stärken, sondern auch die Potentiale des Geräts die gleichen geblieben sind. Schön, dass wir vorab schon unsere Hände an das Produkt legen durften und eine Zeit lang mit dem Handy verbringen konnten. Legen wir los mit dem Testbericht, und hier gibt’s gleich mal unser Unboxing-Video des Smartphones für euch:

Huawei P60 Pro: Erster Eindruck

Die Rückseite des Smartphones zieht zweifelsohne alle Blicke auf sich. Als Rococo Pearl getaufte Farbvariante kommt der Rücken im Perlmutt-Look zu euch, und der aufwändige Herstellungsprozess garantiert, dass jeder Rücken ein bisschen anders aussieht. Das Licht wird clever reflektiert, so glänzt das Huawei P60 Pro nicht wirklich, sondern wird wie ein edler Steinboden heller und zeigt mehr von seiner Textur. Auch die Haptik steht dem imposanten Eindruck in nichts nach, und so nimmt man das Smartphone jederzeit gerne in die Hand. Die angenehme Größe des Handys spielt da bestimmt eine gute Rolle, die 6,67 Zoll Bildschirmdiagonale haben ein gutes Format spendiert bekommen.

Was die Rückseite des Geräts anbelangt, so ist sie sehr clean gehalten, nur das Huawei-Logo sowie die Kamera-Insel unterbrechen den schönen Look des Rückens. Auf der Kamera-Insel prangt ein Riesensensor, und insgesamt gibt es drei Kameras sowie einen LED-Blitz darauf zu finden. Im Stahlrahmen sind rechterhand wie üblich die Lautstärkeregelung sowie die Standby-Taste eingebettet, und USB-C-Port, SIM-Schacht und Lautsprecher findet ihr unten. Während ihr oben noch einen Lautsprecher, ein Mikrofon und IR findet, ist die linke Kante komplett clean. An der Front gibt es nicht viele Überraschungen: Ein nahezu randloses Display wird nur von einer kleinen runden Einbuchtung für die Selfie-Kamera unterbrochen. Das war’s schon, also schalten wir das Handy ein!

Flugs eingerichtet und los geht’s

Wie schon seit mehreren Jahren ist das Aufsetzen eines Smartphones keine große Hürde mehr. Ihr werdet von einer intelligenten Anleitung, schön bebildert, an der Hand genommen und binnen Minuten habt ihr alles eingerichtet. Als Software auf dem Huawei P60 Pro kommt das hauseigene System EMUI 13.1.0.132 zum Einsatz, und der Skin ist auf Geschwindigkeit getrimmt, egal, ob ihr Wenig- oder Vielnutzer:in seid. Selbst bei der Erstkonfiguration werdet ihr sprichwörtlich an der Hand genommen und Schritt für Schritt durch die wesentlichen Punkte geführt. Die Steuergesten werden von euch ausprobiert, das WLAN ausgewählt und verbunden, und wenn ihr eine Sicherung habt, könnt ihr diese ebenso kinderleicht wiederherstellen.

Den einzigen Unterschied, den Huawei hier macht, bemerkt ihr beim Laden von Apps. Huawei-Smartphones greifen bekanntlich auf die hauseigene AppGallery zu, und schon bei der Ersteinrichtung des Huawei P60 Pro werdet ihr hier mit vorgeschlagenen Apps bekanntgemacht. Wollt ihr diese im Zuge der Konfiguration gleich mit herunterladen, könnt ihr dies tun, wenn ihr aber auf ein puristisches Erlebnis aus seid, wählt ihr die Vorschläge ab und macht dann wie gehabt mit der Einstellung weiter. Habt ihr dann alles abgeschlossen, erwartet euch der Homescreen mit weiteren nützlichen Tipps. Nach wenigen Minuten ist der Ersteinrichtungsprozess dann abgeschlossen, und das Smartphone ist euch ganz zu Diensten – so, wie es sein soll!

Was kann EMUI 13.1.0?

Wer schon einmal irgendein Smartphone in Verwendung hatte, ist grundsätzlich schon einmal bestens vorbereitet. Denn der EMUI-Skin von Huawei macht nämlich nichts grundlegend anders, das heißt, bei der normalen Navigation ist alles wie gewohnt. Früh bemerkt man allerdings den Fokus auf Geschwindigkeit, und unter dem Punkt „Verknüpfungen und Gesten“ könnt ihr zusätzliche Features aktivieren. Dazu gehören etwa „mit einem oder zwei Fingerknöchel auf das Display klopfen“ oder aber auch ein Einhandmodus, der euch die Bedienung erleichtern kann. Ansonsten präsentiert sich der EMUI-Skin als äußerst aufgeräumt und dezent, in den Einstellungen könnt ihr natürlich Anpassungen, wie es euch beliebt, vornehmen.

In der täglichen Nutzung des Huawei P60 Pro sind es dann oft die Kleinigkeiten, die für Freude sorgen. So könnt ihr bei den Klingeltönen schnell zwischen Gesamtpaketen wie „Natürlich“ oder „Lebhaft“ wechseln, je nachdem, was zu eurem Design passt. Mit der Einstellung „Melodie“ bei den Tastenfeldtönen könnt ihr dann eure Telefon-App beispielsweise als Mini-Klavier missbrauchen – macht vielleicht nicht viel Sinn, aber allemal Spaß! Auch bei der Sicherheit gibt es keine Kompromisse, ihr dürft euer Smartphone via PIN, Fingerabdrucksperre oder auch per Face Unlock entsperren, ganz, wie es euch beliebt. Wer zudem andere Geräte von Huawei im Einsatz hat, freut sich über das Super Device-Feature, das alle nahtlos miteinander verknüpft.

Das Huawei P60 Pro im Alltag

Als Flaggschiff-Smartphone ist dieses Gerät für Alltagsaufgaben wie Telefon, E-Mail und Messaging natürlich gnadenlos überdimensioniert. Da verwundert es nicht, dass sich das Huawei P60 Pro mit dieser Arbeitslast geradezu spielt und euch auf nichts warten lässt. Das Gesamtpaket aus Haptik, Performance, wenig Wärmeentwicklung und dem schönen Displays vermag zu überzeugen, gerne greift man immer wieder zum Smartphone und erledigt die eigenen Sachen. Dinge wie Always-on-Display, Widgets und Shortcuts zu oft verwendeten Apps könnt ihr natürlich einrichten, hier unterscheidet sich das Huawei-Gerät kaum von seiner Konkurrenz. Ein Alleinstellungsmerkmal ist allerdings das nahtlose Zusammenspiel mit Geräten des Herstellers wie etwa den Huawei FreeBuds 5 (zu unserem Test).

Das Smartphone kommt mit ein paar vorinstallierten Apps, die ihr entweder als nützlich erachten oder rückstandslos von eurem Gerät löschen könnt. Habt ihr ein Huawei-Konto und nutzt die Cloud, so werden Sicherungen automatisch erstellt. Aber auch andere Goodies wie ein Optimizer und ein Game Center sind mit von der Partie, also könnt ihr hiermit einiges anstellen, bevor euer Akku zur Neige geht. Besonders cool ist dann die Schnellladefunktion: Bis zu 88 Watt Schnellladen wird unterstützt, und das Feature schafft es, euer Gerät binnen 10 Minuten von Null auf 50 % aufzuladen. Ideal für kurze Pausen, nach denen es gleich intensiv weitergeht! Gemeinsam mit der generellen Ausdauer von bis zu zwei Tagen, die das Huawei P60 Pro an den Tag legen kann, kommt hier Freude auf.

Zu den Kameras des Geräts

Grundsätzlich sind vier Sensoren im Huawei P60 Pro verbaut: Eine „Ultra Lighting“ Kamera mit Blendenwert F1.4 bis F4.0, optischer Bildstabilisierung und 48 MP Auflösung, eine Telefoto-Kamera mit F2.1, optischer Bildstabilisierung und 48 MP Auflösung sowie eine Ultraweitwinkellinse mit F2.2 und 13 MP Auflösung. Den Verbund rundet die Selfie-Weitwinkelkamera mit F2.4 und 13 MP Auflösung ab. Das sind alle potente Objektive, und seien wir ehrlich: Bei guter Beleuchtung ist die Qualität der Schnappschüsse beeindruckend, aber das ist schon bei allen Smartphones der Fall. Die geht so weit, dass es eigentlich ausschließlich Geschmackssache ist, welches Gerät man bevorzugt. Je schwächer allerdings die Beleuchtung wird, umso krasser werden die Qualitätsunterschiede bei den Phones.

Das Huawei P60 Pro brüstet sich damit, mitunter die beste Lösung für Nachtfotografie parat zu haben. Das stimmt, denn sowohl in schwachen Lichtverhältnissen wie auch mitten in der Nacht tut sich das Smartphone mit seiner Qualität schwer hervor. Lasst euch nicht von anderen Herstellern und deren 200 MP-Sensoren blenden, denn diese können ihre Stärken ohnehin nur bei bester Umgebungsbeleuchtung ausspielen. Bei fordernden Verhältnissen kommt es immer auf die Sensorgröße und Lichtstärke der Objektive an, und hier macht dieses Smartphone alles gut. Details in Schatten, aber auch Sonnenuntergänge werden perfekt eingefangen, das ist beeindruckend. Es ist schon ziemlich schwer, mit diesem Gerät ein schlechtes Bild zu schießen – das sollte schon alles über die Möglichkeiten dieses Produkts mitteilen. Interessierte bekommen auf DXOMark noch mehr Infos, wo das Produkt mit 156 Punkten den bislang höchsten jemals erreichten Score erzielt hat!

Die AppGallery und die Software-Auswahl

Ja, es gibt offiziell keinen Google Play-Store, aber die Huawei AppGallery hat sich dennoch zur drittgrößten App-Plattform der Welt entwickelt. Mit über 560 Millionen Nutzer:innen weltweit ist die AppGallery der Ort für Tausende von Top- und lokalen Apps. Von Finanzen bis hin zu Spielen, Unterhaltung, Sport und Navigation – es ist schon vieles in dieser Auswahl vertreten. Sie bietet alle Annehmlichkeiten, die man auch von den anderen großen Store-Fronten gewöhnt ist: Man kann Vorbestellungen tätigen, Aktualisierungen passieren automatisch und es gibt Vorschläge, die auf den eigenen Interessen oder dem Standort basieren. Diese wechseln auch regelmäßig durch, es bleibt also stets spannend.

Manche Empfehlungen werden euch beim Start der AppGallery-App eingeblendet, was ihr aber leicht überspringen könnt. Die bekanntesten und ubiquitärsten Apps wie Tinder, Telegram, Viber, die ÖBB-App oder eine Geizhals-App sind ebenso verfügbar wie Mobilfunker-Apps von A1, Magenta, Drei und HoT. Genauso können Purist:innen bereits vorinstallierte System-Apps ebenso leicht löschen. Hier kann ich also nur sagen, dass das Erlebnis ein gutes ist, und wer noch mehr haben will, kann sich ja mit leicht benutzbaren Apps wie APKPure behelfen. Nicht nur das, man kann sich auch die App GBox direkt aus der Huawei AppGallery herunterladen. Damit lassen sich dann Google-Apps und andere Apps problemlos holen – das ist also alles kein Thema mehr!

Was es noch zu sagen gibt

Bevor wir uns der Technik zuwenden, hier noch ein paar interessante Eckdaten zum Huawei P60 Pro. Denn oft geht es bei diesen Smartphones um mehr als nur reine Leistung, und da kommen die Details zum Vorschein. Beispielsweise kann auch dieses Handy mit dem IP68-Standard aufwarten, das bedeutet einen sehr starken Wasser- und Staubschutz. Sogar vor dem Untertauchen (bis zu 30 Minuten in bis zu einem Meter Tiefe) ist das Smartphone geschützt, das macht natürlich Laune, wenn man die eigenen Geräte länger nutzen möchte. Leider gibt es immer wieder Ausnahmen, Hersteller sparen da gerne bei dieser Zertifizierung ein – Huawei gehört glücklicherweise nicht dazu!

Auch spannend: Huawei verspricht ein LTPO-Display, das nahtlos zwischen 1 und 120 Bildern pro Sekunde darstellen kann. Mit den bordeigenen Entwickleroptionen ließ sich das zum Testzeitpunkt im April 2023 noch nicht messen, da sprang das Huawei P60 Pro munter zwischen 60 und 120 fps herum, ohne jemals darunter zu fallen. Es machte zudem keinen Unterschied, für welchen der Aktualisierungsraten-Modi Hoch, Dynamisch oder Standard man sich entschied. Entweder war das Feature noch nicht fertig implementiert, oder die FPS-Anzeige des Android-Entwickler-Modus kommt nicht damit klar. Und: Aus politischen Gründen darf Huawei nach wie vor nicht die aktuellste US-Technik verbauen, was bedeutet, dass auch dieses Gerät keinen 5G-Mobilfunk unterstützt.

Die Technik des Huawei P60 Pro

Das sind aber alles nur kleinere Wehwehchen, die dieses Flaggschiff plagen. Denn mit dem Snapdragon 8+ Gen 1-Chip ist ein Oberklasse-Prozessor verbaut, der sich sehen lassen kann. Gemeinsam mit 8 GB Arbeitsspeicher sorgt das Duo für ordentlich Tempo, was sich auch in Geekbench 5 mit 1330 (single), 4319 (multi) und 6674 (compute) Punkten niederschlägt. Gemeinsam mit dem 6,67 Zoll großen Bildschirm, der mit einer Auflösung von bis zu 2700 x 1200 Pixel und 300 Hz Touch-Sampling aufwartet, läuft hier alles flüssigst ab. Denn er präsentiert euch bis zu 120 Bilder pro Sekunde, und die gute Haptik sorgt dafür, dass ihr das Huawei P60 Pro auch gerne benutzt. Die Abmessungen betragen übrigens 161 x 74,5 x 8,3 mm bei einem Eigengewicht von 200 Gramm.

Zwei Farben gibt es beim Smartphone zur Auswahl, und zwar sind dies Black (also Schwarz) und Rococo Pearl, wie unser Testgerät. Auch nach längerem Testzeitraum konnte ich mich an diesem Rücken nicht satt sehen, und ich denke mal, dass dies eine willkommene Abwechslung zu den eher langweiligen Backplates anderer Hersteller darstellt. Die Kameras wurden bereits behandelt, aber hier nochmals im Schnelldurchlauf: Sie bieten euch Zoomfaktoren zwischen 0,5 (Ultraweitwinkel) und 100x, und möglich machen dies die verbauten Sensoren wie die Telefotokamera (48 MP, f/2.1 Blende, OIS), die Hauptkamera (48 MP, f/1.4-4.0 Blende, OIS) und eine Ultraweitwinkel-Linse (13 MP, f/2.2-Blende). Für Selfies ist ein 13 MP-Sensor (f/2.4-Blende) verantwortlich.