McDonalds-Pokémon-Karten wurden bereits online gezeigt: Ab sofort in Happy Meals

Das bevorstehende Werbeset von Pokemon-Karten, die in McDonald’s-Happy Meals enthalten sein werden, ist online erschienen.

Mehr zu den McDonalds-Pokémon-Karten

Die Zusammenarbeit, die offiziell bekannt gegeben wurde, ist in Deutschland erschienen. Bilder der Karten wurden bereits zur Verfügung gestellt. Die Karten werden wieder in speziellen Pikachu-Themen-Happy-Meal-Boxen kommen. Pokebeach berichtet, dass die Promotion am 23. August in Großbritannien beginnen wird. In Deutschland und Österreich ist die Aktion schon am Laufen! Pokemon hat zuletzt 2021 mit McDonald’s zusammengearbeitet, wobei die Packungen in den USA schnell ausverkauft waren. Pokemon arbeitet seit 2001 mit der Fast-Food-Marke zusammen und produziert Hunderte von exklusiven Karten, obwohl viele dieser Karten wiederverwendete Kunstwerke aus anderen Sets im Sammelkartenspiel enthalten. Alle Karten waren zuvor als Teil der Pokemon Scarlet- und Violet-Erweiterung erhältlich, aber dieses Set wird Holo-Versionen von sechs Pokemon, Felori, Krokel, Quaxo, Kolowal, Pikachu und Klibbe enthalten. Die vollständige Liste der im Set enthaltenen Karten lautet: