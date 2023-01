Black Adam 4K-UHD-Blu-ray-Test: Das Superheldendebüt für “The Rock”

Worum geht’s?

Gleich zu Beginn geht es in die Anfangsgeschichte der Menschheit zurück – es ist eine Zeit voller Mythen und voller Magie. In dieser Zeit regiert in der fiktiven Stadt Kahndaq ein Herrscher angetrieben von einem Traum mit strenger Hand. Er will ein dämonisches Artefakt schmieden und damit unbesiegbar werden. Das Volk muss für diesen grausamen Traum bluten und setzt sich ob der Brutalität des Regimes nicht zur Wehr. Bis zu einem Tag, als ein junger Sklave namens Teth-Adam die Stimme erhebt und zum Symbol des Widerstands wird. Er wird von magischen Göttern mit unvorstellbarer Macht gesegnet, damit er den Plan des Herrschers durchkreuzen kann.

Jahrtausende später tritt die Krone erneut auf den Plan und mit ihr kehrt auch Teth-Adam zurück. Eine Bedrohung dieser Art kann Amanda Waller, die wir bereits aus DC-Filmen wie dem Reboot von The Suicide Squad kennen, nicht dulden. Und so entsendet sie die Justice Society of America bestehend aus Hawkman, Atom Smasher, Cyclone und Doctor Fate. Doch die Gefahr geht eigentlich nicht von Teth-Adam, sondern dem Träger der Krone von Sabbac aus. Kann in Kahndaq wieder Frieden einkehren?