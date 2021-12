The Suicide Squad 4K-UHD-Blu-ray-Test: Das Missgeschick wurde korrigiert

Wohl nicht nur ich erinnere mich schmerzvoll an Suicide Squad, den ersten Antiheld:innen-Film von Warner Bros., zurück. Quasi als verrücktes Pendant zu The Guardians of the Galaxy wollten DC und Warner gegen Marvel antreten und man hat hierbei nicht gespart. Mit Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto und sogar einen Cameo-Auftritt von Ben Affleck als Batman warf man einiges in den Ring, doch leider wollte der Film nicht so wirklich überzeugen (5,9/10 Punkte User-Score bei Metacritic). Wird nun mit dem Reboot 2021 alles anders? Die Antwort findet ihr in meinem The Suicide Squad 4K-UHD-Blu-ray-Test.

Facts:

Genre: Action, Superheld:innen

Regie: James Gunn

Studio: Warner Bros.

Veröffentlichung: 2.12.2021

Background

Drehen wir das Rad der Zeit kurz zurück – Wir schreiben das Jahr 2016. Marvel und DC rittern um die Vormachtstellung bei den Comic-Adaptionen und Marvel ist aktuell klar in Führung. Mit den Avengers, den Guardians of the Galaxy sowie Solo-Auskopplungen wie Thor und Captain America sorgen für Furore an den Kinokassen. DC versucht dem etwas entgegen zu setzen und bringt nach Man of Steel und Batman vs. Superman mit Suicide Squad einen Hoffnungsschimmer der DC-Fans auf die Kinoleinwand, doch der Turnaround gelingt nicht. Ganz im Gegenteil! Selbst das Staraufgebot rund um Smith, Robbie und Leto kann das Ruder nicht herumreißen. Lange war es still um die Suicide Squad, ehe Warner mit einem Reboot aufhorchen ließ, denn als Regisseur wurde James Gunn (u.a. bekannt für The Guardians of the Galaxy) rekrutiert.

Worum geht’s?

Wie im Film von 2016 sehen wir die niederträchtige Amanda Waller (herausragend gespielt von Viola Davis), die ein Team von Spezialist:innen auf eine schier aussichtslose Mission schickt. Und so verschlägt es Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Savant, das Wiesel, Blackguard, Javelin und die entzückende Harley Quinn auf die entlegene und von Feinden besetzte Insel Corto Maltese. Dort sollen sie die Lage sichten und alle Feinde auslöschen. Doch es kommt ganz anders, als wir uns das als Zuseher:innen erwarten: das Team wird teilweise sogar schon vor dem Einsatz ausgelöscht. Nur wenige können überleben … Doch wie geht es nun mit der Mission weiter? Das gehörte natürlich nur zu Wallers Plan, denn durch das Ablenkungsmanöver konnte an anderer Stelle ein Team angeführt von Bloodsport landen und mit der Missionen ungestört beginnen. Was auf Bloodsport, Peacemaker, King Shark & Co. zukommt, findet ihr aber am Besten selbst heraus.