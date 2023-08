Mato Anomalies: Digital Shadows: Erster DLC ab sofort verfügbar

Das rundenbasierte Rollenspiel Mato Anomalies von Arrowiz wird durch den ersten DLC namens Digital Shadows auf PS4, PS5, Xbox One, X Box Series, Nintendo Switch und PC (nur digital auf Steam) erweitert.

Was erwartet euch in Mato Anomalies: Digital Shadows?

Wie im Hauptspiel befinden sich die Spieler in Mato, einer riesigen Metropole, die traditionelle und futuristische Architektur in einer postapokalyptischen Welt vereint. Während man im Hauptspiel in die Rolle von Privatdetektiv Doe schlüpfte, der die Hintergründe einer Bedrohung durch übernatürliche Kreaturen aufdeckte, schlüpft man im DLC in die Rolle von SkyEye und stolpert über eine virtuelle Stadt, die auf unheimliche Weise an Mato erinnert.

Der DLC bringt neue Dungeons, frische Kämpfe und einen neuen spielbaren Charakter. Digital Shadows wird nach Kapitel 6 freigeschaltet und bildet eine nahtlose Brücke zwischen den Ereignissen von Kapitel 6 und 7. Besitzer:innen der Digital Deluxe Edition erhalten den DLC kostenlos. Neueinsteiger:innen können das Basisspiel und Digital Shadows zusammen zum halben Preis auf der Plattform ihrer Wahl erwerben.