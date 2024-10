Masahiro Sakurai (Nintendo) beendet YouTube-Kanal mit spezieller letzter Folge

Masahiro Sakurai, der Schöpfer und Regisseur vieler Nintendo-Spiele, hat das Erscheinungsdatum seines letzten Videos bekannt gegeben.

Wohin geht’s, Sakurai?

Gleichzeitig spricht er auch über eine “besondere” letzte Folge, die danach veröffentlicht wird. Masahiro Sakurai ist ein unglaublich angesehener Entwickler in der Branche, der an einer Reihe von Nintendo-Spielen gearbeitet hat, wie Kirby, Kid Icarus und der Super Smash Bros.-Reihe. Seit August 2022 konzentriert sich Sakurai auf das Hochladen von Videos auf seinen YouTube-Kanal “Masahiro Sakurai on Creating Games”. Masahiro Sakurais YouTube-Serie deckt eine breite Palette von Themen im Zusammenhang mit seiner Karriere in der Branche ab. Manchmal teilte er einige der seltenen Gaming-Sammlerstücke mit, die er im Laufe der Jahre gesammelt hatte, und andere Male brachte er interessante Anekdoten bezüglich der Spiele, an denen er in der Vergangenheit gearbeitet hatte. Das ist für Fans und Profis gleichermaßen unterhaltsam, ich hatte meine Freude an den Videos.

Sakurai kündigte Anfang dieses Jahres an, dass er seine YouTube-Uploads abschließen würde, was sowohl in einem Twitter- als auch in einem YouTube-Community-Post enthüllt wurde. Er gab den Fans Anfang Oktober ein weiteres Update und gab ein bestimmtes Datum an, wann das letzte Video dieser Serie hochgeladen wird. Laut Sakurais sozialen Medien wird die letzte geplante Folge am 15. Oktober 2024 veröffentlicht. Dies wird nicht das letzte Video sein, das auf dem Kanal veröffentlicht wird, da Sakurai noch an einer speziellen Abschlussfolge arbeitet, die danach kommen wird. Jedenfalls hat er zukünftigen aufstrebenden Spieleentwicklern eine grandiose Ressource zum Lernen zur Verfügung gestellt, die über 250 Lernvideos umfasst – in etwa sieben Stunden ist man damit durch!