Marvel’s Spider-Man 2 (PS5): Seht hier den Launch-Trailer des Spiels

Peter Parker & Miles Morales schließen sich im Marvel’s Spider-Man 2 -Launch-Trailer gegen klassische Feinde zusammen. Im Trailer geht Miles zu Peter, um ihn um Hilfe zu bitten. Der Trailer impliziert, dass Miles gegen den Sandmann kämpft und dabei wohl überfordert ist. Fans des ursprünglichen Spiels erinnern sich vielleicht daran, dass Sandman schon im Originalspiel „gesammelt“ werden konnte, das nennt man wohl Foreshadowing! Aber der Höhepunkt des Trailers ist klarerweise der Eindruck von Venom und dem mit Symbionten infizierten Peter, einschließlich eines Peter in dunklerer Kleidung und eines unhöflichen Auftretens gegenüber MJ, das schon im ursprünglichen Spider-Man 3-Film so aufkam.

Obwohl bestätigt wurde, dass es nicht Eddie Brock sein wird, wurde die tatsächliche Identität von Venom im Spiel als streng gehütetes Geheimnis klassifiziert. Also wird es wohl eine starke Überraschung werden! Der Trailer zeigt mehr vom schwarzen Anzug, einschließlich eines Kampfes zwischen Spider-Man und Lizard. Es gibt auch einen angespannten Kampf zwischen Miles und Mr. Negative, der das erste Mal sein würde, dass Miles direkt gegen den Mann kämpfen würde, der für den Tod seines Vaters verantwortlich war. Marvel’s Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober für die PlayStation 5. Wir haben also noch Zeit, die digitale Deluxe-Edition vorzubestellen und einen ganzen Haufen süßer Kostüme zu erhalten…