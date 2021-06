Marvel’s Guardians of the Galaxy angekündigt

Square Enix stellt im Square Enix Presents Summer Showcase das neue Marvel’s Guardians of the Galaxy Spiel vor. Die umfangreiche Ankündigung bringt einen Trailer, Gameplay und Entwickler Interview mit sich.

Abenteuer im All

Begebt euch in einer Neunterpretation von Marvel’s Guardians of the Galaxy mit Star-Lord auf einen wilden Ritt durch das All. Erlebt mit unberechenbaren Guardians eine explosive Situation nach der nächsten und trefft dabei auf neue und bekannte Marvel-Charaktere, die alle in den Kampf um das Schicksal der Galaxie verstrickt sind.

Es handelt sich um ein eigenständiges storybasiertes Action-Adventure Spiel welches von Eidos-Montréal in Zusammenarbeit mit Marvel Entertainment entwickelt wurde. Es steht nicht in Verbindung mit dem Marvel Avengers Spiel. Diese Version der Guardians wurde von den Comics beeinflusst und wird euch auf eine ereignisreiche Reise durch die Sterne schicken, bei der Peter Quill und die Guardians unabsichtlich zur ersten und letzten Verteidigungslinie der Galaxie werden.