Mario vs. Donkey Kong: Übersichtstrailer und Demo sind nun verfügbar

Nintendo hat einen dreiminütigen Übersichtstrailer für Mario vs. Donkey Kong veröffentlicht. Eine Demo ist jetzt auch erhältlich.

Die Mini-Mario-Spielzeuge brauchen deine Hilfe! Als Donkey Kong die Mario-Spielzeugfabrik überfällt und mit der Ware abdüst, muss sich Mario wieder seinem größten Rivalen stellen. Das könnt ihr gleich tun, denn eine kostenlose Demo von vier Levels aus der ersten Welt von Mario vs. Donkey Kong ist ab sofort im Nintendo eShop verfügbar. Der Game Boy Advance-Klassiker lässt euch auch 2024 wieder Rätsel lösen und Plattform-Herausforderungen überwinden. Es gilt, die Mini-Marios zu retten und den Coup von Donkey Kong zu vereiteln. Zudem könnt ihr euch so auch den neuen Zwei-Spieler-Koop-Modus ansehen, in dem ihr eure Joy-Con-Controller teilt und euch als Mario und Toad gemeinsam den Rätseln stellen dürft.

Damit nicht genug, ihr dürft auch die neuen Schwierigkeitsgrade des Spiels im Einzelspielermodus testen. Wählt den Classic Style, um den gleichen Schwierigkeitsgrad wie die ursprüngliche Game Boy Advance-Version zu erleben, oder ihr probiert den Casual Style ohne Zeitlimit und mit der Möglichkeit, von Checkpoints neu zu starten, einfach aus. Nintendo legt das Game neu auf, mit verbesserter Grafik, brandneuen Welten und einer komplett neu orchestrierten Klang-Partitur. Wir können es kaum erwarten, wenn Mario vs. Donkey Kong demnächst endlich erscheint – am 16. Februar 2024 wird es so weit sein. Bis dahin können wir uns ja den neuen Trailer ansehen!