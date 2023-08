Mario + Rabbids Sparks of Hope: Rayman in der Phantom Show DLC erscheint am 30.8.2023

Ubisoft gab bekannt, dass Mario + Rabbids Sparks of Hope: Rayman in der Phantom Show am 30. August veröffentlicht wird. In diesem letzten DLC für Mario + Rabbids Sparks of Hope (hier geht’s zu unserem Test) wird sich Rayman mit Rabbid Mario und Rabbid Peach zusammentun, um sich erneut mit dem Phantom zu treffen!

Was erwartet euch?

In diesem brandneuen Abenteuer, das unabhängig von der Handlung des Hauptspiels ist, steuern die Spieler:innen Rayman, Rabbid Peach und Rabbid Mario, während sie das dramatische Space Opera Network entdecken, ein unwirkliches Fernsehstudio voller seltsamer Requisiten und Easter Eggs. Dieser Ort wird vom Phantom geleitet, einem früheren Antagonisten aus Mario + Rabbids Kingdom Battle, der jetzt als Studiodirektor über jeden Zweifel erhaben ist. Da die Einschaltquoten des Fernsehstudios schlechter sind als je zuvor, braucht er die Hilfe echter Stars, um seinen alten Ruhm wiederzuerlangen.

In einer Vielzahl von TV-Sets werden Rayman und seine Freunde durch brandneue vertikale Levels wandern können, da Rayman nun seine Fähigkeit des Haircopters nutzen kann, um zu springen und Rabbid Peach und Rabbid Mario mitzunehmen. Während der Kämpfe bietet dieses neue Abenteuer tonnenweise neue taktische Möglichkeiten, da die Spieler das gesamte Arsenal von Raymans Fähigkeiten nutzen können, von seinem Pömpel-Blaster bis hin zu seinen Fähigkeiten, sich in der Luft fortzubewegen, die alle direkt aus der Rayman-Geschichte stammen.

Apropos Raymans Historie: David Gasman schlüpft erneut in die Rolle des gliederlosen Helden und Christophe Heral komponierte zusammen mit Grant Kirkhope den Original-Soundtrack dieses DLCs.