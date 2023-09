Mario Kart Tour (iOS, Android): Ab Oktober gibt es keine neuen Inhalte mehr

Nintendo und DeNA haben bestätigt, dass sie vier Jahre nach dem Start bald aufhören werden, neue Inhalte für das Handyspiel Mario Kart Tour zu erstellen.

Mario Kart Tour – da war einiges los

In einer Nachricht an die Spieler bestätigten die Unternehmen, dass nach der neuen “Tour” der Inhalte des Spiels, der Anniversary Tour (ab dem 20. September spielbar), alle zukünftigen Saisons aus Inhalten von Touren bestehen werden, die zuvor erschienen sind. “Nach der Battle Tour ab dem 4.10.2023 werden keine neuen Kurse, Fahrer, Karts oder Segelflugzeuge hinzugefügt”, heißt es in den Nachrichten. “Wir hoffen, dass Sie weiterhin Spaß daran haben, Mario Kart Tour zu spielen”. Die Nachrichten deuten möglicherweise auf eine bevorstehende Veröffentlichung der sechsten und letzten DLC-Welle des Nintendo Switch-Titels Mario Kart 8 Deluxe hin, da sie oft neue Kursveröffentlichungen mit dem mobilen Titel geteilt hat. Mario Kart Tour (zu unserem Testbericht) ist ein weiterer Hinweis auf Nintendos abnehmenden Fokus auf mobile Spiele, das macht auch Sinn soweit.

Denn im Vergleich zu anderen großen Verlagen wie Activision und Take-Two, die regelmäßig sehen, dass Mobilgeräte mehr als die Hälfte ihres Jahresumsatzes ausmachen, hat die Plattform seit Beginn der Herstellung von Handyspielen im Jahr 2016 nur einen winzigen Prozentsatz der Einnahmen von Nintendo ausgemacht. Ein Testament für den Erfolg, den Nintendo-Spiele auf der Switch einheimsen! Von den acht großen mobilen Spielen, die das Unternehmen bisher eingeführt hat, hat es jetzt die Unterstützung für fünf, einschließlich Mario Kart Tour, beendet. Das erfolgreichste Spiel sei Fire Emblem Heroes, das übrigens auch hervorragend dafür geeignet ist, dank Auto-Kampf-Modus gratis Nintendo Platin-Punkte einzuheimsen. Danach folgen Mario Kart Tour und Animal Crossing: Pocket Camp. Werdet ihr das Spiel trotz fehlender neuer Inhalte weiter spielen?