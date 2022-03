Mario Kart 8 Deluxe: Die ersten acht Bonus-Strecken sind ab sofort erhältlich

Mit der ersten Welle des Booster-Streckenpass rasen Spieler:innen von Mario Kart 8 Deluxe ab sofort auf acht neuen Rennstrecken. Ein Video gibt’s hier!

Der Startschuss ist gefallen

Die erste von insgesamt sechs Wellen ist ab sofort erhältlich, und 40 weitere Pisten folgen bis Ende 2023. Richtig gerechnet: Insgesamt warten dann 48 überarbeitete Rennstrecken aus der gesamten Mario Kart-Reihe auf euch. Der Release erfolgt in Wellen, und jede Rennstrecke lässt sich sowohl über die lokale als auch über die Online-Verbindung von Nintendo Switch spielen. So können bis zu zwölf Kart-Pilot:innen gemeinsam über die Pisten brettern. Die erste Welle mit acht Strecken steht ab sofort bereit. Was die Fahrer:innen erwartet, zeigt ein aktuelles Video auf dem offiziellen deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo. Hier ist es auch schon für euch!