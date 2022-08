Marauders Early Access Start findet im Oktober 2022 statt

Team17 und Small Impact Games haben den Marauders Early Access Start verkündet. Demnach geht der Hardcore-Multiplayer-Loot-Shooter im Oktober dieses Jahres an den Start. Vom 6. bis 14. September finden zur Vorbereitung auf die bevorstehende Veröffentlichung eine Reihe von zeitlich begrenzten technischen Tests auf Steam statt. Spieler, die das Spiel vorbestellt haben, sind herzlich eingeladen, an den Tests teilzunehmen.

Worum geht’s im Spiel?

Marauders ist ein in einer alternativen Welt der 1990er Jahre angesiedelter Hardcore-Multiplayer-Looter-Shooter, in dem der Große Krieg nie endete, die Erde bis zum Äußersten industrialisiert wurde und viele zu den Sternen geflohen sind. Verbünde dich mit deiner Crew aus bis zu drei anderen Spielern, um durch ein feindliches Schlachtfeld zu navigieren, nach Beute zu jagen, neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände herzustellen und zu beschaffen, was du zum Überleben brauchst.

Marauders Early Access Trailer