Maneater Test: Fight, Eat, Repeat

Wer Maneater kauft und sich davon spektakuläre blutige Haiattacken und schnellen dynamischen Kampf gegen Hai-Jäger und Aligatoren erwartet, der wird mit Tripwires neuestem Titel sehr zufrieden sein! Das Core-Gameplay des „ShaRkPG“’s ist kurzweilig, Action geladen und bei höheren Evolutionsstufen verrückt. Da sich Maneater dankenswerterweise selbst gern parodiert, ergibt sich so ein Spiel, das man gerne für eine rasche einstündige Game-Session heranzieht.

Leider führt die mangelnde Abwechslung der Quests dazu, dass wir nach besagter Stund genug von Schwimmen und Fressen hatten. Auch Collectibles konnten diesem Umstand keine Hilfe leisten. Für kurzweiligen Spaß ist Maneater aber genau der Sommer-Hit für jene, deren Strandurlaub heuer ausfällt. Now, if you’d please excuse us. We gotta see a man about an arm.