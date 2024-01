Makoto Shinkais Suzume erscheint am 5.4.2024 auf DVD und Blu-ray (inkl. Steelbook)

Noch nie zuvor gesehene Landschaften, Begegnungen und Abschiede … unzählige Herausforderungen erwarten Suzume auf ihrer Reise. Trotz aller Hürden wirft Suzumes Abenteuer einen Hoffnungsschimmer auf unseren eigenen Kampf gegen die schlimmsten Ängste und Fesseln, die das tägliche Leben ausmachen. Diese Geschichte über sich schließende Türen, die unsere Vergangenheit mit unserer Gegenwart und unserer Zukunft verbinden, wird einen bleibenden Eindruck in all unseren Herzen hinterlassen.

Suzumes Reise beginnt in einer ruhigen Stadt in Kyushu (im Südwesten Japans gelegen), als sie einem jungen Mann begegnet, der nach einer bestimmten Tür sucht. Suzume findet daraufhin eine einzelne verwitterte Tür, die aufrecht inmitten von Ruinen steht, als sei sie vor jeder Katastrophe verschont geblieben. Scheinbar von ihrer Kraft angezogen, greift Suzume nach dem Knauf … Überall in Japan beginnen sich Türen zu öffnen, was rundum verheerende Desaster mit sich bringt. Suzume muss diese Portale schließen, um weiteres Unheil zu verhindern.

Suzume ist die Geschichte des Heranwachsens der 17-jährigen Protagonistin Suzume. Die Handlung spielt in verschiedenen Katastrophengebieten Japans, in denen Suzume Türen schließen muss, die für die dortigen Verwüstungen verantwortlich sind.

Gute Nachrichten für alle, die den Film entweder im Kino verpasst haben oder davon einfach nicht genug bekommen – Suzume erscheint hierzulande am 5. April 2024 auf DVD und Blu-ray in einer Standard-, einer Steelbook- sowie einer Collector’s Edition.

Erfolge des Films

Suzume feierte seine internationale Premiere im Februar 2023 bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin („Berlinale“). Es war das erste Mal seit über zwei Jahrzehnten, dass ein Anime-Spielfilm in dem begehrten Wettbewerb gezeigt wurde. Der Film wurde von den Kritikern hoch gelobt und spielte während seiner ersten Kinoauswertung weltweit über 300 Millionen Dollar ein, was ihn zum vierthöchsten Anime-Film aller Zeiten machte. Auf RottenTomatoes erhielt der Film 96 % der Kritikerpunkte und 98 % der Zuschauerpunkte und ist damit „Certified Fresh“. Suzume wurde kürzlich bei den World Soundtrack Awards als „Entdeckung des Jahres“ und bei den Asia Pacific Screen Awards als „Bester animierter Spielfilm“ nominiert und erhielt letzte Woche eine Golden Globe-Nominierung als „Bester animierter Spielfilm“. Der Film wurde außerdem bei den 46. Japan Academy Awards mit der Auszeichnung „Outstanding Achievement in Music“ geehrt.

Suzume ist der neueste Film des Autors Makoto Shinkai. Shinkai ist seit Jahrzehnten ein Visionär im Animationsbereich, zuletzt mit den Filmen Your Name. (hier geht’s zu meinem Review) und Weathering With You (hier geht’s zu meinem Review), die ihn beide zu einem führenden Animationsfilmemacher für das internationale Publikum gemacht haben.