März 2024: Xbox bekommt einen Haufen guter Spiele in den Game Pass

Der Xbox Game Pass wird passend zum Frühling rundum erneuert. Ein Riesenhaufen an Ergänzungen kommt – lest hier, welche!

Mehr zum Xbox Game Pass

Ab sofort erhält der Dienst Lightyear Frontier, eine Weltraumforschungs- und Lundwirtschaftssimulation mit einem Mech, und MLB The Show 24, das zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte weibliche Spielerinnen zeigen wird. Die wohl größte Ergänzung ist jedoch Diablo 4 am 28. März, der erste neue Activision Blizzard-Titel, der Game Pass seit der Übernahme des Unternehmens durch Microsoft im vergangenen Jahr erreicht hat. Microsoft Gaming CEO Phil Spencer sagte, dass die Spieler nicht erwarten sollten, dass alle Activision Blizzard-Spiele in dem Moment, in dem der Deal abgeschlossen wurde, auf Game Pass kommen, aber dies signalisiert den Beginn weiterer Ergänzungen. Neue Diablo 4-Spieler werden auch viel Zeit haben, dieses RPG für Dutzende von Stunden zu spielen, bevor der kostenpflichtige DLC Vessel of Hatred später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Es gibt auch Supermassive Games’ The Quarry, einen früheren exklusiven und spirituellen Nachfolger von Until Dawn für die PS5-Konsole. Dieses Mal muss eine Gruppe von jugendlichen Figuren eine Nacht in einem verlassenen Lager überleben, während sie von gewalttätigen Kreaturen und mysteriösen Einheimischen verfolgt wird. Als Spieler müss ihr im Namen aller Charaktere eine Reihe von Entscheidungen treffen, um sicherzustellen, dass jeder es lebendig schafft. (Spoiler-Alarm: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr dabei Erfolg haben werdet.)

Die Liste an kommenden Titeln