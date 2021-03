Made in Abyss: Seelen der Finsternis erscheint als exklusive Film-Trilogie am 30.4.2021

LEONINE Anime veröffentlicht die Filmfortsetzung der Abenteuerserie Made in Abyss aus dem Studio Kinema Citrus – nach der Kinopremiere im September 2020 (wir berichteten) erscheint Made in Abyss: Seelen der Finsternis am 30. April 2021 auch auf DVD und Blu-ray – als exklusive Film-Trilogie-Box inklusive der beiden Recap-Filme Die Reise beginnt und Gefährten der Dämmerung.

Was erwartet euch?

Made in Abyss: Die Reise beginnt & Made in Abyss: Gefährten der Dämmerung (Recap-Filme zu Made in Abyss – Staffel 1): Das unterirdische Höhlensystem namens Abyss ist ein rätselhafter Ort, an dem von wundersame Kreaturen wohnen und überall tödliche Gefahren lauern. Dennoch ist das Waisenmädchen Riko fest entschlossen, in die Fußstapfen ihrer Mutter Lyza zu treten und als Höhlentaucherin den Abgrund zu erforschen. Bei einer Expedition in der obersten Tiefenschicht trifft sie auf den Roboterjungen Reg, der ihr das Leben rettet und sie fortan auf ihrer Expedition begleitet.

Made in Abyss: Seelen der Fantasy (Sequel-Film): Auf ihrer Expedition sind Riko, Reg und ihre neue Wegbegleitung Nanachi bereits bis in die fünfte Tiefenschicht vorgedrungen. Doch um die Expedition fortzusetzen, scheint ein Wiedersehen mit Lord Bondrewd unumgänglich. Denn nur wenn sie ihren Widersacher ausschalten, können sie den Altar zur sechsten Tiefenschicht passieren …

Welche Extras hat die Box zu bieten?

Die Film-Trilogie beschert euch neben den drei Filmen ein Special Booklet mit 44 Seiten sowie die Miniserie „Marulk’s Everyday“.