Kaze Anime Nights 2020: Made in Abyss: Dawn of a Deep Soul am 29.9.2020 im Kino

Gute Nachrichten für die Fans von Animes auf der Kinoleinwand – Die Kazé Anime Night 2020 im September beschert uns Made in Abyss: Seeln der Finsternis in deutscher Synchronisation. Alles was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Endlich geht die Expedition weiter: Der von Fans mit Spannung erwartete Sequel-Movie Made in Abyss – Seelen der Finsternis knüpft direkt an die Handlung der ersten Staffel der erfolgreichen Anime-Serie an. Auf ihrer Expedition sind Riko und Reg bereits bis in die fünfte Tiefenschicht vorgedrungen und ein geheimnisvolles Wesen namens Nanachi kann sie in letzter Sekunde aus misslicher Lage befreien. Die beiden überzeugen sie, sich ihnen anzuschließen und beim Abstieg zu begleiten….

Made in Abyss überzeugt durch beeindruckende Animationen, eine tiefgründig-mysteriöse Geschichte und ein brilliantes Charakterdesign von Kazuchika Kise (u.a. „Ghost in the Shell: ARISE“). Die traumhaft schönen Settings tragen die einzigartige Handschrift des Artdirectors und langjährigen Studio-Ghibli-Veterans Osamu Masuyama, der auch an dem internationalen Anime-Hit „Your Name.“ mitwirkte.