Lush x Shrek im Test: Wohlfühlen und pflegen im Sumpf-Design

Ab sofort ist Lush nicht nur clean, sondern auch sumpfig: Mit der Lush x Shrek-Kollektion könnt ihr den Oger in euch so richtig verwöhnen!

Mehr zu Lush x Shrek

Auf der Website zu Lush x Shrek wird erklärt, worum es bei dieser Kollektion so geht. Der Hersteller beschreibt sie wie folgt: Shrek und Fiona machen in den Filmen den Weg von Selbsthass zu Selbstakzeptanz. Entdecke mit den sieben limitierten Produkten direkt aus dem Sumpf deine eigene Reise zu dir selbst. Die ganze Range hat mehr Schichten als eine Zwiebel und wird dich dazu bringen, deinen inneren Oger zu akzeptieren. Wellness kann also auch ein sumpfiges Oger-Bad sein!

Zu diesem Zwecke wurden wir – vielen Dank an Lush an dieser Stelle! – mit vier Testprodukten versorgt. Dabei handelt es sich um das Gingy-Schaumbad, ein Fiona-Duschgel, einen Get Outta My Swamp-Duschschleim sowie eine Shrek Pack-Gesichts- und Körpermaske. Dementsprechend haben wir uns in den Wellnessbereich unserer Wahl begeben und uns einen Nachmittag lang so richtig verwöhnt. Unsere Eindrücke zu den Produkten folgen gleich hier, also gerne dran bleiben!

Das Gingy-Schaumbad

Den Anfang macht der Lebkuchenmann. Als Gingy bezeichnet vertreibt Lush ein Schaumbad, das zum Anbeißen süß aussieht und auch so riecht. Er riecht nach Butterkeks, aber nicht weihnachtlich oder dergleichen, und kann schon allein mit seiner Optik echt überzeugen. Besonders cool: Das Produkt ist äußerst ergiebig, selbst ein Viertel des Gingy-Schaumbads reicht bei einem normalen Bad vollkommen aus und sorgt für ganz viel Schaum. Zudem ist dieser auch hochwertig: Er bleibt formstabil und ist perfekt dazu geeignet, eure Frisuren zu erweitern und damit zu spielen. Somit ist das Schaumbad für Jung und Alt gleichermaßen gedacht, und die Reste solltet ihr einfach kühl, dunkel und trocken aufbewahren. Das Schaumbad ist um 9,95 Euro (100 g) erhältlich!

Zum Fiona-Duschgel

Leicht, frisch, fruchtig und leicht säuerlich riecht das Fiona-Duschgel beim ersten Ausprobieren. Limette, grüner Apfel, Buchuöl und Mangoblatt geben sich hier die sprichwörtliche Klinke in die Hand, auch Melone und grünes Gras haben es in diese Mixtur geschafft. Heraus kommt eine wahre Geruchsbombe, die aber mehr drauf hat – frischer Gurkensaft beruhigt eure Haut und verleiht ihr neuen Glanz. Auch bei diesem Produkt ist die Ergiebigkeit zu erwähnen, ein minimaler Tropfen reicht für mehr, als man anfangs annehmen würde – so wie bei vorherigen Lush-Duschgels. Daher kommt ihr auch mit der kleinsten Packung schon ganz schön lange aus, und das Fiona-Gel ist ab 12,50 Euro (für 110 ml) erhältlich.

Über Get Outta My Swamp

Lush hat ja auch neben Duschgels auch Dusch-Jellys im Angebot. Get Outta My Swamp geht noch einen Schritt weiter und präsentiert euch – nein, es ist nicht der 1. April – einen Duschschlamm. Richtig gelesen! Dieses Produkt ist in Wahrheit ein ganz schleimiges Vergnügen, frisch aus dem Sumpf, aber keine Sorge, Dreck kommt darin nicht vor. Denn antioxidatives Weizengras verbindet sich mit Kakao und Minze, schäumt sich schön auf eurer nassen Haut auf und lässt sich hervorragend abspülen. Was vielleicht nicht ganz appetitlich aussieht, riecht dafür umso interessanter: Schokoladig-süß in der Note Vollmilch (wenn wir raten müssten) und mit erdigen Tönen versehen habt ihr dann einen universalen Duft an euch haften, auch die Reinigungswirkung konnte von uns bestätigt werden. Get Outta My Swamp ist ab 12,95 Euro für 90 ml erhältlich.

Was kann das Shrek Pack?

Nach dem Öffnen waren wir sofort im Land der Minze angelangt, gleich neben Weit, Weit Weg. Mit dem Shrek Pack erwartet euch eine tiefenreinigende Minz- und Heilerdemaske, die klarerweise in einem kultigen Oger-Grün daherkommt. Sie reinigt, beruhigt und sorgt für ein klares Hautbild – jetzt mit selbstkonservierender Formel. Pfefferminz, Honig, Vanille und mehr vereinen sich hier mit einem feinen, natürlichen Peeling, damit die Maske in etwa zehn Minuten eure Haut gründlich reinigen, erfrischen, weich machen und befeuchten kann. So ein Multitalent gehört eigentlich in jede Pflegeroutine, und dementsprechend beliebt ist dieses Bestseller-Produkt bei Lush x Shrek. Derzeit ist nur die kleine Variante mit 85 ml um 13,95 Euro erhältlich – und auch die hat es ganz schön in sich! Ist für euch auch etwas bei dieser Kooperation dabei?