Eventtipp: LUSH x Bridgerton Tea Party am 17.5.2024 in allen Lush Shops in Österreich

Wir haben mal wieder einen besonderen Event-Tipp für euch: am 17.5.2024 finden in allen Lush Shops in Österreich eine Lush x Bridgerton Tea Party anlässlich des kürzlichen Starts der dritten Staffel statt. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Kommt zur Lush x Bridgerton Tea Party!

Nehmt gemeinsam mit LUSH an einer exklusiven Afternoon Tea Party teil und feiert in einem exquisitem Rahmen die neue Bridgerton Kollektion.

Über diese Veranstaltung:

Euch erwarten 45min königliche Aktivitäten rund um die neue Kollektion. Ihr lernt dabei bei einem eleganten Tässchen Tee nicht nur alles über die beliebte Serie, sondern könnt euch auch in bester Gesellschaft nach Strich und Faden verwöhnen lassen und dafür auch eure eigene Rosen-Gesichtsmaske herstellen. Um euch daheim dann die Stunden mit Bridgerton noch zu versüßen, bekommt ihr ein Goodie Bag inklusive eines streng limitierten Produkts der Bridgerton Range mit nach Hause.

Anmeldung & Kosten:

Wenn ihr dieses besondere Event nicht verpassen möchtet, dann meldet euch per E-Mail oder Telefon an und sichert euch einen Platz! Die Bezahlung erfolgt dann vor der Party bei uns im Shop oder bequem online über Eventbrite. Die Kosten für die Party belaufen sich auf 25 Euro pro Person.

Workshops Zeiten und Anmeldemöglichkeiten:

WANN:

Die Workshops/Party Experiences werden in allen österreichischen Lush Shops am 17.05.2024 um jeweils um 15:00 und 17:00 stattfinden.

Lush Rotenturmstraße

Rotenturmstraße 8

1010 Wien

+4315132920

rotenturmstrasse@lush.at

Lush Shop Mariahilferstraße

Mariahilferstraße 49

1060 Wien

+4315813007

mariahilferstrasse@lush.at

Lush Donauzentrum

Donau Zentrum

Wagramer Straße 81

1220 Wien

+4319409930

donauzentrum@lush.at

Lush SCS Vösendorf

SCS-Straße 1

2334 Vösendorf

+4313961203

scsvoesendorf@lush.at

Lush Graz

Hauptplatz 12

8010 Graz

+43316838621

graz@lush.at

Lush Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 34

6020 Innsbruck

+43512560374

innsbruck@lush.at