Lush bereitet sich mit Badebomben-Christmas-Kollektion auf Weihnachten 2024 vor

Die Christmas-Kollektion 2024 von Lush wurde bekannt, und nun wissen wir, was die winterliche Auswahl so alles umfassen wird! Nach Beetlejuice Beetlejuice X Lush geht es nun also weiter…

Die Badebomben von Lush X Christmas

Weihnachten 2024, spürst du das? Es ist dieser besondere Zauber, den selbst Weihnachtsmuffel nicht leugnen können. Lush hat alles, was du dir zu Weihnachten waschen, äh, wünschen kannst. Sogar Adventskalender sind schon im Portfolio – also taucht ein in das fabelhaft festliche, handgemachte Sortiment voller fantastischer Weihnachtsideen. Lasst mit Lush alle Träume und Schäume wahr werden. Hier geht’s zu den Weihnachts-Ideen von Lush – frohe Weihnachten!

Catch Me If You Can

Versuche mit diesem fröhlich glitzernden Schatz Schritt zu halten, der voller süßer Zitrusöle aus wilden Orangen und Limette besteht. Lauf, lauf, so schnell du kannst, um deine Badewanne zu füllen und mit diesem fröhlichen Begleiter ins Bad zu hüpfen. Gelbe und blaue Wirbel bilden wunderschöne #BathArt, die in goldenem Glanz erstrahlt. Der spritzige Duft von Limetten und süßer Wildorange belebt und erfrischt, während Bio-Illipebutter und natives Olivenöl extra die Haut weich pflegen. Es ist das ideale Treatment, wenn du viel zu lange in einem Hamsterrad gelaufen bist! Catch Me If You Can kostet euch 7,50 Euro pro Stück.

Star Of Wonder

Bestaune diese minzig-süße Kreation, die beim Drehen einen Regenbogen an Farben versprüht und dabei knistert. Schon mal eine Sternschnuppe in eurem Bad gesehen? Noch dazu eine, die sich dreht? Das ist doch unmöglich! Doch, das ist möglich. Folge einfach dieser minzigen Kreation in die Badewanne und bewundere ihren Zauber. Ein rotierendes Spektakel, das einen Regenbogen an Farben entfaltet und beim Drehen knistert und knackt! Der Super Mario-like Star Of Wonder kann für 7,95 Euro pro Stück euch gehören!

Dreaming Of A White Christmas

Glitzerndes Meersalz reinigt die Haut und der Duft von Kardamom und Jasmin entsteigt traumhaften Gewässern. Tauche ein in eine magische Welt voller Wunder. Faszinierend und voller Wunder: Diese magische Badebombe zaubert eine verschneite Welt, während sie sanft über das Wasser schwebt. Langsam schäumend, mit einem cremigen Jasminduft und wärmendem Kardamom, der dir entspannen hilft. Sie ist der ideale Schatz, zum Relaxen an einem dunklen Winterabend. Um 7,95 Euro pro Stück dürft auch ihr Dreaming Of A White Christmas betreiben.

Snowdrift

Bade im Wunderland mit glitzernd blauen Schneewehen, die durch die Wanne ziehen und den frischen Duft der Öle von Eukalyptus und Pfefferminz freisetzen. Fühlst du dich ein wenig eingeschneit? Lass den Stress draußen in der Kälte und schmelze deine Sorgen in der ruhigen Schneelandschaft mit erfrischendem Eukalyptus und prickelnder Pfefferminze weg. Verkrieche dich unter plastikfreien Glitzerschichten, die auf einer blauen Wasseroberfläche funkeln. Mit 7,95 Euro pro Stück geht es ab in den Snowdrift.

Sweet Pudding

Genieß deinen Pudding in der Wanne, während das Vitamin E-reiche Mandelöl aus fairem Handel pflegt. Ein Löffel Zucker löst sich auf, während dieses Dessert die Haut weich und seidig macht. Diese schöne Badebombe ist ein süßer Schatz für Bäder im Winter. Die Mischung aus Tonka-Extrakt und ätherischem Mandelöl sorgt für einen köstlichen Duft, der dich zum Lächeln bringt. Dazu spendet Puderzucker dem Wasser eine luxuriös seidige Textur. Löffel oder Teller sind überflüssig, einfach direkt ins Bad geben und genießen. Erfreut euch am Sweet Pudding um 6,95 Euro pro Stück.

Magical Santa

Bring die Magie von Weihnachten in dein Bad mit einem Regenbogenfeuerwerk von unserem fröhlichen Weihnachtsmann. Verzaubere dein Badezimmer mit #BathArt, einer Kombination aus Farben und einem belebenden Duft, den alle lieben werden. Die pudrig-süße und zitrusfrische Mischung aus sizilianischem Zitronen- und Rosenholzöl duftet sanft. Dazu zaubern Rote-Beete, Himbeere und Kurkuma einen Regenbogen natürlicher Farben in dein Badewasser. Bringt den Magical Santa um 6,95 Euro pro Stück zu euch nach Hause!