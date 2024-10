Die Lush-Adventkalender 2024: Entspannt den Weihnachtscountdown genießen

Ihr seid noch auf der Suche nach einem besonderen Adventkalender? Dann haben wir einen Tipp für euch: Für einen entspannten Weihnachtscountdown bietet LUSH dieses Jahr zum ersten Mal drei unterschiedliche Adventkalender an: den klassischen Lush Adventkalender, den 29 High Street Christmas Advent Calendar für Badefans und den Lush Advent Calendar Refill . Bei letzterem handelt es sich um eine Nachfülloption, die sich an Kund*innen richtet, die in den vergangenen Jahren einen Lush-Adventkalender gekauft und die Box behalten haben.

Lush Adventkalender (250,00 Euro Pro Stück)

Mit einer aufregenden Auswahl an 25 veganen Produkten, darunter acht Retro-Produkte und zwei exklusive Geschenkartikel, wird der Lush-Adventkalender in der Zeit bis zum großen Tag täglich für Freude und Glück sorgen.

Der diesjährige Lush-Adventkalender wurde von Tess Gilmartin entworfen. Die in Wirral ansässige Designerin schafft Kunst, die von der Welt um sie herum inspiriert ist. Sie verwendet helle Farbpaletten und gestische Zeichen, um das zu feiern, was sie am meisten liebt, wie Menschen, Tiere und Blumen.

Tess Gilmartin ist Mitglied von Blue Room, dem integrativen Kunstprogramm des Bluecoat, das lernbehinderte und neurodiverse Künstler*innen im Kunstzentrum in Liverpool unterstützt.

„Blume, Baum, großes Pferd, Malerei, Filzstift, Ölpastellkreide, Collage, rosa, rot, blau, grün, gelb“ – Inspiration für das Design der Künstlerin Tess Gilmartin

29 Hight Street Adventkalender (175,00 Euro pro Stück)

Dieser Adventkalender ist perfekt für alle ultimativen Badeliebhaber*innen und enthält eine große Auswahl an Badebomben und Schaumbädern für ein luxuriöses Badeerlebnis an jedem Tag vor Weihnachten. Der Adventkalender ist mit lustigen Pappfiguren versehen und enthält außerdem zwei Retro-Produkte und eine exklusive Überraschung.

Nachfüll Adventskalender (235,00 Euro pro Stück)

Der Adventkalender Refill ist der erste seiner Art und wurde im Hinblick auf Recycling, Wiederverwendbarkeit und Nachhaltigkeit entwickelt. Ideal für alle, die bereits in den vergangenen Jahren einen Lush-Adventkalender gekauft haben. Die Kund*innen können ihre Box wiederverwenden und mit 25 veganen Produkten füllen, darunter vier exklusive Geschenkartikel, drei Retro-Produkte und Bestseller aus dem regulären Sortiment. Da weltweit nur 1.000 Exemplare zur Verfügung stehen, müssen sich Lush-Kund*innen ihre Box schnell sichern!