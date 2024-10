Beetlejuice Beetlejuice X Lush: Neue Kollektion im Test

Lush lädt alle ein, sich wieder mal so richtig untot zu fühlen. Möglich macht das die neue Beetlejuice Beetlejuice X Lush-Kollektion!

Über Beetlejuice Beetlejuice X Lush

Beetlejuice steht für alle, die sich nicht anpassen möchten und Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Das deckt sich prima mit den Werten von Lush, und daher rührt diese neue Kollektion mit dem schelmischen Dämon. Wer sich also beim nächtlichen Spuken verausgabt, darf sich hier zu Halloween eine fantastische Auswahl an schaurig-schönen, handgemachten und frischen Produkten für Bad, Körper und Haar gönnen! Wir durften uns – checkt auch unbedingt unser Instagram-Reel! – die folgenden vier Produkte ansehen:

The Juice is loose – Duschgel

Beginnen wir ganz klassisch mit einem Duschgel: Die Beetlejuice Beetlejuice X Lush-Kollektion lässt euch auch nicht-morbid in die Dusche. Mit Wacholderbeere, süßem Wildorangenöl und Irisch Moos kommt hier ein Duschgel der Extraklasse auf euren Körper, das nicht nur Nase und Geist erfrischt, sondern sich auch hervorragend um die Haut kümmert. Geschmeidig steigt ihr so aus der Dusche, und der Duft bleibt gerne ein wenig an euch haften.

Besonders auffällig ist dabei auch die eigenwillige Farbe des Duschgels: Das markante Lila ist auf allen Hauttypen gut zu sehen und das leichte Schäumen beim Einmassieren sorgt für den Extra-Effekt – sowohl optisch als auch bei der Reinigungswirkung. So macht das Duschen richtig Spaß, und ihr fühlt euch dann wieder unter den Lebenden. Das Duschgel kostet ab 10,95 Euro und ist in 100ml, 250ml und 500ml erhältlich.

Bob – Badebombe

Mal etwas ganz anderes: Mit Bob, der Badebombe, bringt ihr einen Begleiter mit Augen in euer Bad. So weicht ihr euren ganzen Körper ein, während das Wasser rund um euch sich verfärbt und zum Glitzern gebracht wird! Der Duft aus sizilianischem Zitronenöl umschmeichelt euch sofort – und laut offizieller Beschreibung ist auch Labdanum-Resinoid dabei. Das macht alles ziemlich süß und ist dennoch nur ein Teil des ganzen Erlebnisses – nichts schlägt das Gefühl, Bob langsam beim Verschwinden zuzusehen, während ihr eure nächsten nächtlichen Ausflüge plant! Die Badebombe kostet 8,95 Euro pro Stück.

Never trust the living – Schaumbad

Die Beschreibung sagt: Zünde ein paar Kerzen an, nimm ein gutes Handbuch mit in die Badewanne (hoffentlich nicht das mit der Liste kürzlich Verstorbener) und entspanne dich inmitten eines Bergs flauschigen Schaums. Fruchtiges Grapefruit- und saftiges Davana-Öl sorgen für gute Laune, Maisstärke für weiche Haut. Waren wir von einem Dämon besessen, als wir dieses feste Schaumbad komponierten? Ja, Beetlejuice Beetlejuice …

Das Schaumbad hat in der Praxis dann voll überzeugt. Vordergründig rochen wir das Grapefruit-Aroma heraus, und das Davana-Öl hat für den genau richtigen Touch gesorgt. Sowohl haptisch wie auch olfaktorisch erwartet euch hier ein Wechselbad der Farben, und die Aufgabe als Schaumbad wird ebenfalls grandios erledigt. Während ihr euch in den Blubberblasen des Schaums so richtig entspannt, habt ihr nach dem Bad den Effekt ganz zarter Haut. 7,95 Euro kostet das Schaumbad pro Stück!

The Afterlife – Badebombe

Verfolgt euch der Stress des Tages? Ihr müsst euch aber nicht auf dem Dachboden vor ihm einschließen. Lasst ein warmes Bad ein und legt diese Beetlejuice Beetlejuice × Lush Badebombe hinein. Sie besteht aus übernatürlichen Inhaltsstoffen wie fruchtiger Wacholderbeere und süßer Wildorange, die für einen frischen, spritzigen Duft sorgen. Die Knisterbrause knistert und die Farben wirbeln für eine lebendige #BathArt durcheinander.

So wie Bob, die Badebombe bringt auch The Afterlife euer Bad so richtig zum Glitzern. Sowohl die Wacholderbeere als auch die süße Wildorange hinterlassen einen sehr angenehmen und ansprechenden Duft, nicht nur im Wasser, sondern natürlich auch auf euch. Die Knisterbrause knistert so wie angegeben tatsächlich im Wasser, das bringt das Erlebnis noch auf ein ganz neues Level! Der erdige Duft und das schwarz gefärbte Wasser bringen #mood in euer Bad. Diese Badebombe kostet 7,50 Euro pro Stück.