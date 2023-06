Luigi’s Mansion 2 aka Luigi’s Mansion: Dark Moon kommt 2024 auf Switch

Nintendo hat enthüllt, dass eine “visuell verbesserte” Version von Luigi’s Mansion: Dark Moon nächstes Jahr auf Switch kommt.

Über Luigi’s Mansion: Dark Moon

Dark Moon, auch bekannt als Luigi’s Mansion 2, wurde zuvor als Nintendo 3DS-exklusives Spiel veröffentlicht. Das bedeutet, dass der Port auf die Nintendo Switch im Jahr 2024 das erste Mal ist, dass es anderswo spielbar sein wird. Um den visuell verbesserten Port zu enthüllen, veröffentlichte Nintendo einen kurzen Teaser-Trailer, der die ausgefallenen neuen Visuals des Spiels zeigt. Natürlich geht es stark in Richtung Teil drei (zum Test geht’s hier), aber seht euch den kurzen Teaser des Spiels am besten selbst an. Was haltet ihr davon?