Lost Hellden angekündigt: Wunderschönes JRPG kommt 2025

Artisan Studios hat die Entwicklung eines schönen handgemalten JRPGs mit dem Titel Lost Hellden angekündigt. Lest mehr!

Über Lost Hellden

Das Studio hinter dem Spiel besteht aus Entwicklern, die zuvor an den Franchises Final Fantasy und Valkyria Chronicles gearbeitet haben, um die Hochkaräter zu nennen. Die Illustrationen des Spiels werden von Takeshi Oga (Gravity Rush, Final Fantasy 14 und verschiedene Manga) kreiert. Hitoshi Sakimoto, der Komponist von Final Fantasy 12, Valkyria Chronicles, 13 Sentinels: Aegis Rim und vielen anderen, ist für Audio und Musik verantwortlich. In Lost Hellden übernehmt ihr die Kontrolle über acht hochgradig anpassbare Charaktere (klingt nach Octopath!)durch eine reife Geschichte, in der die sieben Todsünden unser Schicksal leiten. Es findet auf einem Planeten namens Era statt, auf dem die Bürger vor ihrem ersten Geburtstag über eine religiöse Zeremonie namens Nexus-Ritual an eine der sieben Todsünden gebunden sind.

Ihr ganzes Leben lang sind sie gezwungen, gegen ihre Triebe zu kämpfen, um sich nicht in aggressive Bestien zu verwandeln. Wenn dies geschieht, metzeln Vertreter der Unio-Religion namens Arkhons alle Monster nieder, die auftauchen. Eines Tages geschah etwas, das noch nie zuvor passiert war – Zwillingsjungen wurden geboren. Das Ritual geht schief: Das Baby namens Leht wird an alle sieben Sünden gebunden, während der andere keine erhält. Die Zwillinge werden in die Hauptstadt Avilah gebracht, wo sie als Arkhon-Lehrlinge erzogen werden und niemals die Mauern des Heiligtums verlassen dürfen. Aber eines Tages entkommt Leht der Stadt und Cyphel wird geschickt, um ihn in Begleitung der Arkhons Gram und Enki zu finden und zurückzubringen. Lost Hellden (zur offiziellen Website des Games) erscheint 2025 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch.