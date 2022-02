Lost Ark und die Wartezeiten: Es wird wohl nicht mehr besser werden

Spieler:innen von Lost Ark haben immer wieder mit Warteschlangen zu kämpfen. Laut einer offiziellen Amazon-Aussage wird sich daran nicht viel ändern – es sei denn…

Neue Server für Lost Ark

Spieler:innen in Europa haben es mit langen Warteschlangen zu tun, seit das Spiel Anfang dieses Monats in der EU und Nordamerika live ging. Letzte Woche hat Amazon Games eine neue Region namens Europe West eingerichtet, um zumindest ein wenig etwas gegen den Ansturm unternommen zu haben. Leider wird es nicht mehr viel besser, denn in einem neuen Update in den Foren räumte das Lost Ark-Team ein, dass es nicht viel für Europe Central selbst tun kann, anscheinend wegen der zugrunde liegenden Struktur des Spiels. “Die Region Europa-Mitte ist ausgelastet und leider gibt es keine Möglichkeit, die Anzahl der Spieler pro Welt in Europe Central zu erhöhen”, schrieb Amazon Game Studios Community Manager TrevzorFTW. “Das Hinzufügen weiterer Server ist aufgrund der Komplexität aller Systeme, die zusammenarbeiten müssen, nicht möglich.”

Die Situation wird noch dadurch erschwert, dass Lost Ark Serverübertragungen nicht vollständig unterstützt. Eine Serverübertragungsoption gibt es seit kurzem in Korea, wo Lost Ark seit 2019 läuft, aber es ist ein manueller Prozess, der wöchentlich ausgeführt wird und keine regionsübergreifenden Übertragungen unterstützt, was bedeutet, dass Spieler:innen zwar auf andere Server innerhalb von Europe Central wechseln können, aber nicht auf die neuen Server in Europa West. “Deshalb ist es zu diesem Zeitpunkt leider keine praktikable Option für die westliche Version”, schrieb TrevzorFTW. “Aber wir werden uns nicht ausruhen, bis wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben.” Unter dem Strich wird die Region Europa-West für Neuankömmlinge nützlich sein, die nicht sehr weit in Lost Ark auf Europe Central vorangekommen sind, aber weniger für alle, die schon einiges an Zeit investiert haben…