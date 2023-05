Lords of the Fallen (PC, PS5, Xbox Serie) erscheint wohl im Oktober 2023

Lords of the Fallen strebt anscheinend ein Veröffentlichungsdatum im Oktober an. Eine zuverlässige Quelle weiß, wann genau!

“Lords of the Fallen: 13. Oktober“, twitterte der zuverlässige Leaker Aggiornamenti Lumia kommentarlos ohne weitere Details. Der Dataminer berichtet regelmäßig über Angebote, die den Xbox- und Windows-Stores hinzugefügt werden, bevor sie veröffentlicht werden, z. B. über Produktveröffentlichungsdaten. Lords of the Fallen ist ein Neustart des gleichnamigen Dark-Fantasy-Action-RPGs, das 2014 veröffentlicht wurde. Angetrieben von Unreal Engine 5, wirft es die Spieler als einen der behagsamen Dark Crusaders, der auf der Mission ist, einen dämonischen Gott namens Adyr zu stürzen. Lords of the Fallen spielt mehr als 1.000 Jahre nach den Ereignissen des Originalspiels und seine Welt ist über fünfmal so groß.

Zumindest sagte dies der Herausgeber CI Games, als der Titel im vergangenen August vorgestellt wurde. Ein technischer Showcase-Trailer, der im März veröffentlicht wurde, zeigte eine Reise zur Skyrest Bridge, einem der frühen Orte des Spiels. Es demonstrierte auch die Anpassung von Charakteren, Rüstungsbau und die vernetzte Welt des Spiels. “Die Spieler werden die Möglichkeit haben, zwischen zwei Welten zu reisen: Axiom, dem Reich der Lebenden und Umbral, dem Reich der Toten”, so der Entwickler Hexworks, ein Anfang 2020 gegründetes CI Games-Studio. Das Spiel unterstützt “ununterbrochenen Online-Koop” für zwei Spieler und soll dieses Jahr offiziell für PC, PS5 und Xbox Serie veröffentlicht werden. Streichen wir uns also den 13.10.2023 im Kalender rot an!