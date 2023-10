Lords of the Fallen: Launch-Trailer zum Action-RPG veröffentlicht

Der Verlag CI Games und der Entwickler Hexworks haben den Launch-Trailer für das dunkle Fantasy-Action RPG Lords of the Fallen veröffentlicht.

Lords of the Fallen bringt laut dem Team hinter dem Titel (zur Website) ein brandneues, episches RPG-Abenteuer in einer riesigen, miteinander verbundenen Welt, die mehr als fünfmal größer ist als das Originalspiel. Ihr sollt ähnlich wie in Fable völlige Freiheit genießen können, und es liegt an euch, wie sich alles entwickeln wird. Dazu passt auch die offizielle Beschreibung des Spiels, und das Game kommt schon am 13. Oktober 2023 heraus!

Nach einer Zeit der grausamsten Tyrannei wurde der Dämon Gott Adyr schließlich besiegt. Aber Götter… fallen nicht für immer. Jetzt, Äonen später, rückt Adyrs Auferstehung nahe. Als einer der Dark Crusaders reist ihr in diesem umfangreichen RPG-Erlebnis mit kolossalen Bosskämpfen, schnellen herausfordernden Kämpfen, spannenden Charakterbegegnungen und tiefen, immersiven Geschichtenerzählen durch die Reiche der Lebenden und der Toten. Wird eure Legende eine des Lichts sein… oder eine der Dunkelheit?