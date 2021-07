Lord of the Rings: Gollum Entwickler-Video zeigt Umgebungen und Charaktere

Während des NACON Connect Livestreams bescherte Daedalic Entertainment mit einem The Lord of the Rings: Gollum Entwickler-Video viele neue Einblicke in das Spiel. Im neuen Video werden unter anderem Umgebungen und Charaktere des Spiels näher vorgestellt.

Worum geht’s im Spiel?

The Lord of the Rings: Gollum ist ein Action-Adventure mit starkem Story-Fokus in dem Gollum versucht, seinen heiß begehrten Schatz zurückzuerlangen. Er klettert, springt und schleicht sich durch gefährliche Areale, versucht, nicht gefangen zu werden und stets die Oberhand zu behalten. Gollum ist geschickt und hinterlistig, aber auch innerlich zerrissen. Es liegt am Spieler, zu entscheiden, ob Gollums dunkle Seite die Oberhand gewinnt, oder ob noch ein Hauch von Vernunft in dem Wesen zurückbleibt, das einst Sméagol war.

The Lord of the Rings: Gollum Entwickler-Video