Logitech G Headsets Immerse Uprade ab sofort verfügbar

Logitech G und Embody kündigen nun ein Logitech G Headsets Immerse Upgrade an, das ab sofort für über ein Dutzend Gaming-Headsets von Logitech G verfügbar ist. Immerse ist eine neue Plattform für Audiotechnologie, die, in Verbindung mit einem Gaming-Headset von Logitech G, ein überlegendes Sounderlebnis im Spiel liefert. Eine kostenlose 14-tägige Testversion ist ab heute verfügbar über die Embody Website.

Immerse verwendet Datenwissenschaften und Algorithmen, die auf Machine Learning basieren, um ein Modell des eigenen Hörsystems zu erstellen, das in 60 Sekunden erstellt werden kann – anhand eines Fotos des eigenen Ohrs mittels des Smartphones. Dank dieses Bildes der Anatomie des Hörorgans erstellt Immerse um den Nutzer herum einen ortsspezifischen Sound mit beeindruckender Genauigkeit. So liefert Immerse personalisierten 3D-Sound mit grenzenloser Immersion, der Gamern die präzisen Standorte von Feinden oder Freunden preisgibt und so für einen deutlichen Vorteil im Spiel sorgt.

Immerse unterstützt folgende Gaming-Headsets von Logitech G:

● G231 Prodigy Gaming-Headset

● G233 Prodigy Gaming-Headset

● G332 Gaming-Headset und G331 Gaming-Headset

● G432 Gaming-Headset und G431 Gaming-Headset

● G433 Gaming-Headset

● G533 Gaming-Headset

● G633 Gaming-Headset

● G933 Gaming-Headset

● G635 Gaming-Headset und G633s Gaming-Headset

● G935 Gaming-Headset und G933s Gaming-Headset

● PRO Gaming-Headset (2017)

● PRO Gaming-Headset (2019)

● PRO X Gaming-Headset

Logitech G Headsets Immerse Preis und Verfügbarkeit

Das Immerse-Abonnement beinhaltet den Zugang zu den neusten Software-Updates anhand drei verschiedener Modelle: $US 2,99 monatlich, $US 14,99 jährlich oder ein 5-Jahres-Abonnement für $US 39,99 Euro.