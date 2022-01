Lizenznews: Kazé Deutschland kündigt The Slime Diaries DVD-/Blu-ray Release an

Gute Nachrichten für alle, die von Rimuru aus Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Kazé Deutschland verkündete vor kurzem, dass man sich die zwölf Episoden von Die Schleim-Tagebücher sichern konnte. Diese sollen auf DVD und Blu-ray erscheinen, wobei ein genauerer Releasezeitraum noch aussteht.

Worum geht’s?

Als Schleim erwobbelt Rimuru so einige Abenteuer und lernt viele neue Wesen kennen, mit denen er sich anwobbelt. Kurz: Er genießt sein wobbeliges Leben als Schleim in vollen Zügen. Doch neben seinen ganzen Abenteuern erlebt er einfach auch viel Schönes mit seinen Freunden, das nicht in Vergessenheit geraten darf! Darum beginnt Rimuru, ein Tagebuch zu führen, in das wir ebenfalls reingucken dürfen. Die zwölf Episoden von Die Schleim-Tagebücher spielen parallel zur ersten Staffel von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt und enthalten all die Szenen, die es nicht in die Haupthandlung geschafft haben.