Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum angekündigt – Andy Serkis ist mit dabei

Die Jungs sind zurück! Mit Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum wird es einen neuen Film im altbekannten Universum geben.

Mehr zur Jagd nach Gollum

Peter Jackson und seine Mitarbeiter Herr der Ringe werden einen neuen Film produzieren, der in Mittelerde spielt, wobei Andy Serkis seine Rolle als Gollum inszeniert und wiederholt, und der Arbeitstitel ist Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum. Es gibt also nur eine Frage: Worum genau könnte es gehen? Mit echten Experten für die Bücher wie Philippa Boyens, Peter Jackson und Fran Walsh kommt mir sofort etwas in den Sinn: Eine Reise über 50 Tage, bei dem Aragorn Gollum in einem Sumpf gefangen nimmt und ihn fast 900 Meilen lang körperlich über Land schleppt, bis sie die Hofgefängnisse des Elfenkönigs Thranduil erreichen. Worum geht es also wirklich bei der Jagd nach Gollum? Und wie macht man das zu einem großartigen Film?

Aber Gollum in ganz Mittelerde zu finden, erwies sich in den Büchern als eine echte Nadel-im-Heuhaufen-Sache, und der erste Teil der Suche geht schief. Gandalf ging nach Gondor, um alte Texte zu lesen, und Aragorn ging nach Westen, zurück zu seinen Waldläufern. Erst zu diesem Zeitpunkt fand Aragorn zufällig Gollums Spuren in den Toten Sümpfen und nahm die Fährte auf. Dann brauchte er über anderthalb Monate, um seinen Gefangenen in die Zivilisation zu bringen, damit Gandalf ihn verhören konnte. Ob jetzt rein daraus ein abendfüllender Spielfilm wird, oder ob es irgendwie Einbindungen in die Originaltrilogie geben wird? Wir werden es erleben!