Livestream von Level-5 Tsuzumi enthüllt, findet am 9. März 2023 statt

Level-5 wird nächsten Monat eine Live-Stream-Präsentation namens Tsuzumi abhalten, die Updates zu einer Auswahl von kommenden Titeln zeigen.

Mehr zum Tsuzumi-Event

Wir werden also mehr zu den Spielen erfahren, die sich derzeit im japanischen Studio in der Entwicklung befinden. Die “Level-5 Vision 2023 Tsuzumi” findet am 9. März statt. Der Stream wird neue Nachrichten und Details zu kommenden Level-5-Veröffentlichungen wie Decapolice, Inazuma Eleven: Victory Road, Megaton Musushi Wired, Fantasy Life I: The Girl Who Steals Time und das kürzlich enthüllte Professor Layton und The New World of Steam enthalten. Diese Live-Stream-Ankündigung beinhaltet nicht nur die erste Enthüllung eines neuen Megaton Musashi-Titels.

Gleichzeitig ist dies auch das Debüt eines lokalisierten Titels für die Inazuma Eleven-Veröffentlichung. Der Live-Stream wird englische Untertitel enthalten, was darauf hindeutet, dass das Studio globale Pläne für einige seiner kommenden Waren hat – wobei der neue Professor Layton-Titel für Puzzle-Fans vielleicht von größtem Interesse ist. Der Level-5 Vision 2023 Tsuzumi-Stream beginnt am 9. März gegen 12 Uhr, und wir können gespannt sein, was noch alles vorgestellt wird. Vielleicht noch etwas gänzlich Unerwartetes, wie etwa Remasters zu White Knight Chronicles?