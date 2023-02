Nintendo Direct: Professor Layton and the New World of Steam wird entwickelt

Entwickler Level-5 enthüllte einen Teaser-Tailer für das Spiel, der auch dessen Titel bestätigt – Professor Layton and the New World of Steam.

Mehr zu Professor Layton and the New World of Steam

Der Trailer zeigte den namensgebenden Professor Layton, wie er durch eine Steampunk-ähnliche Stadt ging, bevor er sich der Kamera zuwandte. Es wurden keine weiteren Informationen zum Spiel- oder Veröffentlichungsdatum bestätigt. Die Professor Layton-Serie war auf dem Nintendo DS und 3DS sehr beliebt, mit über 17 Millionen verkauften Einheiten bis Juni 2018. Level-5 hat sich 2012 auch mit Capcom zusammengetan, um den Crossover-Titel Professor Layton vs Phoenix Wright: Ace Attorney zu veröffentlichen, der Elemente aus beiden Serien übernahm.

Das jüngste Spiel der Serie war Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy, das 2017 auf 3DS veröffentlicht wurde. Dieses Spiel konzentrierte sich jedoch auf Laytons Tochter Katrielle und nicht auf den Detektiv selbst. In einer kurzen Erklärung zum Spiel sagte Nintendo: “Im neuesten Eintrag in der beliebten Serie wird Professor Layton in einer frischen Umgebung neuen Rätseln gegenüberstehen. Lösen Sie epische Rätsel, während Sie durch die Geschichte dieses Puzzle-Fantasy-Abenteuers voranschreiten. Bleiben Sie dran für weitere Details in der Zukunft”.