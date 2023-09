Little Nightmares bekommt iOS- und Android-Veröffentlichung im Dezember 2023

Playdigious hat den Fans seitdem ein Veröffentlichungsdatum für das mysteriöse Horrorspiel gegeben, um auf Mobilgeräte zu kommen, und das ist schon am 12. Dezember. Mit Little Nightmares 3 – dieses Mal von Supermassive Games entwickelt, anstatt von Tarsier Studios -, das voraussichtlich im Jahr 2024 starten wird, ist jetzt ein besserer Zeitpunkt als je zuvor, um die vorigen Little Nightmares -Spiele zu absolvieren, wer es bis dato nicht getan hat. Diese Spiele sind gruselige, skurrile Abenteuer voller Geheimnisse, sammelbarer Dinge und all der bösen Sachen, die im Dunkeln lauern. Es fängt die Neugier und Angst der Kindheit vor dem Unbekannten und mehr in einem großen Paket ein, das sich lohnend anfühlt zu spielen, auch wenn es manchmal ein wenig traurig ist.

Little Nightmares lässt euch ein kleines Mädchen namens Six übernehmen, während sie versucht, durch diese heruntergekommene Welt voller Mannequins und hoch aufragender Feinde zu navigieren. Es gilt, euren Weg durch die verschiedenen Umgebungen zu bahnen, Umwelträtsel zu lösen und euch in Geduld zu üben, während ihr euch in Sicherheit begeben werdet. Die mobile Version des Spiels wird eine überarbeitete Benutzeroberfläche für iOS- und Android-Geräte, Game Center-Errungenschaften und die Möglichkeit bieten, den Fortschritt zwischen iOS-Geräten zu teilen. Das Spiel wird auch mit MFi-Controllern kompatibel sein, was eine gute Nachricht für diejenigen von uns ist, die das Plattforming lieber nicht auf einem Touchscreen-Gerät ausprobieren möchten. Am 12. Dezember 2023 ist es so weit, dann können iOS- und Android-User hier voll zuschlagen. Seid ihr dann dabei?