Little Nightmares 2 Demo auch für Konsole verfügbar

Die Demo zu Little Nightmares 2 könnt ihr nun auch auf der PS4, Switch und Xbox One ausprobieren. Diese ist bis zum Release am 11.2. spielbar.

Es wird wieder schaurig gruselig

Bereits Ende letzten Jahres erschien eine Demo für den PC auf GoG und Steam. Genau diese gibt es jetzt auch für die Last-Gen-Konsolen PS4, Switch und Xbox One. Der Next-Gen Release ist zwar auch noch für 2021 geplant, hier müssen wir uns aber weiterhin gedulden, denn es gibt noch kein genaues Datum.

Im Prinzip setzt auch der zweite Teil auf die Stärken des Vorgängers. Es wird wieder mit Horror aus den Kindertagen gearbeitet, während ihr euch durch 2,5-D Levels puzzelt. Im Prinzip gibt es nur die drei Interaktionsmöglichkeiten, Springen, Greifen und Ducken.

“Little Nightmares 2 dreht sich um den kleinen Jungen Mono, der in einer verzehrten Welt gefangen ist. Begleitet wird er von Six, der Protagonistin des ersten Spiels, die hier computergesteuert ist. SpielerInnen werden eine Beziehung zu Six aufbauen, mit ihr zusammen Rätsel lösen, die gruseligen Geheimnisse der Welt aufdecken und von ihren monströsen Bewohnern, wie dem entsetzlichen Jäger und der grotesken Lehrerin, entkommen.”