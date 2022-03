Limitierte Couchmaster Sonic The Hedgehog 2 Edition ab sofort erhältlich

Um den bevorstehenden Kinostart gebührend zu feiern, legt nerdytec in Kooperation mit Paramount Pictures den beliebten Couchmaster CYCON2 in einer auf lediglich 200 Stück limitierten Sonic-Special-Edition auf! Neben dem Couchmaster selbst erhalten alle Käufer zusätzlich eine Freikarte, um sich den Film direkt im Kino anzusehen. Doch damit nicht genug: Die ersten 100 Besteller erhalten darüber hinaus auch noch eine Blu-ray des Sonic 1 Filmspektakels.

Sonic is in da House

Im Mittelpunkt der limitierten Couchmaster Sonic The Hedgehog 2 Edition steht natürlich das passende Design, das Sonic auf diversen großflächigen Prints zeigt. Natürlich weist der CYCON2 auch in dieser exklusiven Version alle bekannten und beliebten Features auf, die bereits von der Standard-Version bekannt sind. Dazu gehören sechs USB-3.0-Anschlüsse, an denen alle Geräte Anschluss finden, welche während einer Gaming-Session benötigt werden. Einer der Ports ist zudem schnellladefähig und eignet sich somit perfekt, um das Smartphone zu laden. Das Kabelmanagementsystem des CYCON2 bietet ausreichend Platz für alle Kabel der Eingabegeräte und ist komfortabel von unten durch zwei Klappen erreichbar. Die bequemen Kissen dienen als Auflage für das Lapboard und ermöglichen zudem eine ergonomisch günstige und ermüdungsfreie Sitzhaltung auf dem Sofa. Der Bezug besteht dabei selbstverständlich aus igelfreundlichem veganem Leder. Damit es im Wohnzimmer keinen Kabelsalat gibt, wird der Couchmaster CYCON2 mit einem eigens für nerdytec entwickelten USB-Kabel an den Computer oder die Spielkonsole angeschlossen. Bei Bedarf übernimmt das beiliegende Netzteil die zusätzliche Stromversorgung.