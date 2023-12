Light No Fire: Fantasy-Spiel der No Man’s Sky-Macher angekündigt

Sean Murray von Hello Games (No Man’s Sky) hat nun einen Trailer zu Light No Fire gezeigt. Doch worum geht’s in diesem Titel?

Mehr zu Light No Fire

Erste Stimmen haben spitzzüngig behauptet, dass es sich bei diesem Game um No Man’s Sky: Only One Planet Edition handelt. Aber das ist natürlich Unsinn: Der Trailer zeigte ein brandneues Spiel namens Light No Fire, das auf den ersten Blick irgendwie doch vertraut wirkt. Doch dieses Mal entschied sich Hello Games für ein Fantasy-Setting, und die ersten bekannten Infos klingen äußerst interessant. Ein massiver Planet, der der Erde nicht unähnlich zu sehen scheint, steht euch zur Verfügung, und zwar in seiner vollen Ausprägung. So könnt ihr im Mehrspielermodus Berge erklimmen, die Lande erforschen, schwimmen und tauchen gehen oder sogar auf dem Rücken eines Drachen durch den Himmel reisen.